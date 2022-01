Job-Ideen für 2022 : Mach es zu deinem Projekt!

Wiederaufbauhelfer in der CDU

Auch wenn Sie auf Helge Braun gesetzt haben, weil Sie in ihm den Wiedergänger Helmut Kohls erblickten, ist es jetzt für alle Christdemokraten an der Zeit, sich hinter Friedrich Merz zu versammeln. Also helfen Sie mit, die daniederliegende Volkspartei aufzurichten: Ziehen Sie als Wiederaufbauhelfer durch die Ortsvereine, vermitteln Sie dort den Spirit des künftigen Kanzlers.

Stellen Sie klar, dass Merz in Gegenwart von Kameras nicht einmal dann lachen würde, wenn sein eigenes Haus vor seinen Augen von einem wild gewordenen Bach hinweggespült würde. Heben Sie hervor, dass kein Politiker sich dafür schämen müsse, reich zu sein, das sei auch schon so anständigen Menschen wie Donald Trump passiert. Lenken Sie den Blick nach Österreich; erklären Sie, was die CDU von der ÖVP lernen kann. Weisen Sie aber darauf hin, dass man beim Schalten von Anzeigen für Merz so vorsichtig sein muss wie beim Plakatekleben für Laschet. Sonst ist man nur kurz Kanzler.