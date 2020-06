Scientology in Amerika : Glaubensbereit und steuerbefreit

Während Deutschland Scientology weiter nicht als Kirche anerkennt, genießt die Organisation in Amerika den Status einer Glaubensgemeinschaft – und spart bei der Grundsteuer. Was hat die Sekte mit den vielen Immobilien vor?

Die feinste Straßenecke von Los Angeles liegt nicht auf dem Hollywood Boulevard oder am Sunset Strip. Auch die Luxusmeile Rodeo Drive nimmt sich im Vergleich zum L. Ron Hubbard Way im Osten von Hollywood schlicht aus. Anstelle von grauem Asphalt zieren die nach dem Gründer von Scientology benannten Straße mehr als 150.000 rotbraune Ziegelsteine, vor fast 25 Jahren verlegt von Hunderten Anhängern der Glaubensgemeinschaft. Als die umstrittene Organisation damals zur feierlichen Eröffnung einlud, flanierten Vertreter des Bürgermeisters und Stadträte vor den Kameras der Nachrichtensender Arm in Arm mit John Travolta und Kirstie Alley, Hollywood-Werbegesichtern der selbsternannten Kirche.

„Der L. Ron Hubbard Way ist eine großartige Hommage an einen großartigen Mann“, sagte Todd Burnett, in Los Angeles damals mit der Aufsicht über öffentliche Bauarbeiten betraut. „Das Projekt ist nicht nur wichtig für unsere Stadt, sondern den Rest der Nation.“ Auch Chelsea Cochrane, die Stellvertreterin von Bürgermeister Richard Riordan, lobte den im Jahr 1986 verstorbenen Hubbard. „Die Arbeit an dieser Straße und ihre Schönheit wurden durch den Kirchengründer, Autor und Menschenfreund inspiriert. Seine Arbeit hat geholfen, in Los Angeles Analphabetismus, Drogenmissbrauch und Kriminalität zu bekämpfen.“