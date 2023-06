Pop-Diva Madonna ist wegen einer schweren Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr Manager Guy Oseary erklärte am Mittwoch auf der Online-Plattform Instagram, die US-Sängerin habe am Samstag eine „schwere bakterielle Infektion“ entwickelt und auf eine Intensivstation eingeliefert werden müssen. Sie habe dort „mehrere Tage“ verbracht.

„Ihr Gesundheitszustand bessert sich, sie ist aber noch in medizinischer Behandlung“, erklärte Oseary weiter. Die 64-Jährige werde sich voraussichtlich vollständig erholen. Bis auf Weiteres würden aber alle Termine auf Eis gelegt – das betreffe auch die Welttournee der Musikerin, die am 15. Juli starten sollte. Ein neuer Starttermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Madonna hatte sich eigentlich auf den Start ihrer Celebration World Tour im nächsten Monat vorbereitet, mit der sie das 40-jährige Jubiläum ihrer Karriere feiern wollte. Zuletzt hatte sie Ende 2020 Gesundheitsprobleme gehabt, als sie sich einer Hüftoperation unterzog, wie Sky News und People Magazine übereinstimmend berichteten. Elf Monate nach einer Verletzung, die sie sich auf ihrer Madame X-Tournee zugezogen hatte, musste sie mehrere Konzerte der nordamerikanischen Tournee absagen.

Während ihres Madame X Presents: Madame Xtra Q&A Special im Jahr 2021 sprach die Musikikone über die schmerzhafte Operation: „Ich will ganz ehrlich sein – früher war ich ein Fitness- und Workout-Verrückter", sagte sie damals. „Ihr wisst das wahrscheinlich, oder?... Während meiner [2019er Madame X]-Tour – ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ich humple viel – hatte ich mehr Schmerzen als je zuvor in meinem Leben. Ich bin eine bionische Frau – ich hatte eine Hüftoperation. Also, wie bleibe ich in Form? Es ist alles in deinem Kopf... Es nennt sich Wille, es heißt: Niemand wird mich aufhalten, und ich bleibe in Form, indem ich mich von niemandem aufhalten lasse. Und ich bleibe in Form, indem ich nicht an Grenzen glaube", fügte Madonna hinzu.