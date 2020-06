In einem Schweizer Dorfladen : Achtjähriger will mit Spielgeld zahlen – Hausdurchsuchung

Offensichtlich nicht echt: Spielgeld (Symbolbild) Bild: dpa

Weil ein Achtjähriger in der Schweiz einen Einkauf mit Spielgeld bezahlen wollte, ordnete die Polizei eine Hausdurchsuchung an. Der Junge wurde mehrere Stunden verhört, sein Name ist nun bis 2032 in den Polizeiakten vermerkt.