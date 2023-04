An der christlichen Privatschule des Rappers Kanye West sollen katastrophale Zustände herrschen. Zwei ehemalige Lehrerinnen der „Donda Academy“ berichten von absurden Regeln, chaotischen Lehrbedingungen und mangelnder Hygiene. Das geht aus einer Anklage hervor, aus der mehrere amerikanische Medien zitieren.

Cecilia Hailey und ihre Tochter Chekarey Byers haben Klage gegen West beim Bezirksobergericht von Los Angeles eingereicht. Sie sollen im März von der Direktorin der Schule gefeuert worden sein, nachdem sie auf die zahlreichen Missstände hingewiesen hatten. Mit der Klage wollen sie nun gegen ihre Kündigungen, nicht bezahlte Gehälter und gegen angebliche Diskriminierung vorgehen. Hailey und Byers geben an, die einzigen beiden afroamerikanischen Lehrerinnen der nach Wests Mutter benannten „Donda Academy“ gewesen zu sein.

In den Gerichtsdokumenten werden Dutzende Missstände geschildert. So soll im Geschichtsunterricht der Holocaust, die Geschichte der schwarzen amerikanischen Bevölkerung und der asiatischen Amerikaner ausgespart werden.

Nike und Adidas sind verboten

Die Kinder sollen nichts anderes zum Mittagessen bekommen als Sushi. Weil Stühle in der Schule verboten seien, müssten sich die Schüler zum Essen auf den Boden setzen, heißt es laut „Los Angeles Times“ und dem Portal „TMZ“ in der Anklage. Auch Besteck sei verboten. Die beiden Lehrerinnen sagten, dass West pro Woche 10.000 Dollar für Sushi ausgebe. Den Kindern sei es untersagt, Essen und Trinken mitzubringen, nur Wasserflaschen von außerhalb der Schule seien erlaubt. Die Türen der Schule sollen den ganzen Tag über abgeschlossen sein.

Hinzu kommen eine ganze Reihe von Regeln, die offensichtlich nur dazu dienen, Wests persönlichen Geschmack durchzusetzen. Hailey und Byers geben an, dass alle Schülerinnen und Schüler nur Schwarz tragen dürften und Kleidung von Nike und Adidas sowie Schmuck verboten seien. In den Klassenräumen sollen keine bunten Gegenstände und Bilder an den Wänden erlaubt sein, genauso wenig wie Kreuzworträtsel und Malbücher. Weil West „Angst vor Treppen“ habe, heißt es in den Gerichtsdokumenten, könne der Unterricht ausschließlich im Erdgeschoss stattfinden.

Antisemitische und rassistische Äußerungen

Kanye West hatte im vergangenen Jahr einen Großteil seiner Geschäftspartner verloren – darunter auch Adidas, weil er sich immer wieder antisemitisch und rassistisch äußert. Die Zeitschrift „Rolling Stone“ zitierte den Anwalt von Hailey und Byers mit den Worten: „Kanye West ist offensichtlich genauso schlecht darin, eine Schule zu führen wie darin, sein persönliches und professionelles Leben zu managen. Er muss begreifen, dass seine Talente im Musikmachen liegen, und nicht in der Schulverwaltung.“

Kanye West hatte „Donda Academy“ im vergangenen Oktober kurzzeitig – und völlig überraschend – geschlossen, nur um die Schule ein paar Stunden später für wiedereröffnet zu erklären. In einem Interview mit dem Fernsehsender ABC News sagte der 45 Jahre alte Rapper, „Donda Academy“ sei eine „Gospel-Schule“, die Kindern Fähigkeiten vermitteln solle, die sie in der Ära „nach Erfindung des iPhones“ brauchten. Auf ihrer Webseite wirbt die Schule damit, die Kinder „zur nächsten Generation von Führungskräften“ auszubilden, indem sie ihnen eine „Welt-Klasse-Bildung“ ermögliche.