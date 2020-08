Schüler erinnern sich : Was macht einen guten Lehrer aus?

Lehrerinnen und Lehrer prägen uns häufig fürs ganze Leben. Was macht die ganz besonderen Pädagogen aus? Schüler erinnern sich an ihre besonderen Lehrkräfte – das reine Fachwissen ist dabei oft zweitrangig.

Wie sehr ein Lehrer das ganze Leben beeinflussen kann, merkte Jörn Grosse fünf Jahre nach seinem letzten Schultag. Er hatte eine Laufbahn als Finanzbeamter eingeschlagen, hatte gelernt, wie man Gesetze liest, Steuererklärungen auf ihre Plausibilität prüft. Ein geregeltes Leben, eine Beamtenlaufbahn mit der Aussicht auf Besoldungsstufe A12. Grosse arbeitete halbtags beim Finanzamt Düsseldorf Nord, studierte an der Universität Jura. Er wollte vielleicht später Wirtschaftsprüfer werden. Die Arbeit fiel ihm leicht, das Studium lief ohne Probleme, trotzdem merkte er, dass er so nicht weitermachen wollte. „Ich hatte einen Bore-Out“, sagt er. Das Gefühl der Unterforderung, zusammen mit der Sorge, dass es für immer so weitergehen sollte. Die geregelten Bahnen engten ihn ein. Was wollte er, 24 Jahre alt, mit seinem Leben anfangen?

Er dachte an die Schulzeit zurück. Er hatte viel Zeit in der Theatergruppe seiner Schule verbracht. Mit der Leiterin, Elvira Theis, hatte er von Anfang an ein besonderes Verhältnis. Er beschloss, sich bei Schauspielschulen zu bewerben. Ihr erzählte er es als einer der Ersten davon. Er wollte keinen Segen von ihr, sie sollte es nur wissen. Jetzt wollte er endlich seinen Traumberuf ergreifen.