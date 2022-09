„Blackout Challenge“ : Schottischer Teenager stirbt bei Tiktok-Challenge

Aktualisiert am

So lange die Luft anhalten, bis man bewusstlos wird – das ist die sogenannte „Blackout Challenge“, die auf Tiktok kursiert. Nach Angaben seiner Mutter ist ein 14-Jähriger dabei gestorben. Er wäre nicht der erste.

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher, der in der vergangenen Woche im schottischen Cambernauld tot aufgefunden wurde, ist nach Angaben seiner Mutter Opfer einer Onlinemutprobe auf der Digitalplattform Tiktok geworden.

Lauryn Keating berichtete der schottischen Lokal­zeitung „Daily Record“, dass ihr Sohn Leon versucht habe, im Rahmen einer sogenannten Blackout Challenge so lange die Luft anzuhalten, bis er bewusstlos wird. Dies habe sie von einer Freundin ihres Sohns erfahren, die offenbar Zeugin gewesen war. „Sie sagte, sie dachten, er würde wieder aufwachen, aber Leon kam nicht mehr zurück“, so die Mutter. „Man rechnet nicht damit, dass so etwas dem eigenen Kind passiert“, sagte sie und riet anderen Eltern, ihre Kinder zu warnen. „Diese Online-Challenges sind nicht ihre Leben wert.“

Der Fall erinnert an den des zwölf Jahre alten Archie Battersbee aus der Grafschaft Essex, der an der gleichen Mutprobe teilgenommen hatte und danach längere Zeit im Koma lag, bevor die medizinischen Geräte abgestellt werden mussten; Anfang August starb er.

Auf Twitter schrieb Keating am Donnerstag: „Diese Tiktok-Mutproben müssen verboten werden, und hoffentlich kann das Retweeten und das Teilen meiner Geschichte wenigstens das Leben eines anderen Kindes retten.“

Ein Sprecher von Tiktok ver­sicherte sein „tiefes Mitgefühl“. Die Vorwürfe würden „sehr ernst“ genommen. „Inhalte dieser Art sind auf unserer Plattform verboten und werden beseitigt, wenn sie gefunden werden.“