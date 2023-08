Braucht man für solche Sätze keine Stimulanzien? Am Freitag rief Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Zuhörern auf dem Münchner Marien­platz zu: „Wer als Friedenstaube umherläuft, ist ein gefallener Engel, der aus der Hölle kommt.“ So wollte er den Kriegsgegnern die Flügel stutzen. Da fragt sich der geneigte Cannabis-Kenner: Kann man ohne einen Zug am Joint so kreativ formulieren? Böse gefragt: War der Kanzler high wie die Hölle?

Nein, das kann nicht sein. „Nein, nie“, sagte er am Sonntagabend im Interview mit Sat.1/ProSieben auf die Frage, ob er schon mal einen Joint geraucht habe. „Nein, auch keinen einzelnen Zug.“ Ein alter Juso-Revoluzzer, der noch nie an einer Hasch-Zigarette gezogen hat? Kaum zu glauben angesichts politischer Ursprünge im linken Milieu Hamburgs.

Barack Obama hatte eine frühe Vorliebe fürs Kiffen

Manche Kabinettskollegen haben da mehr Expertise in dieser erhebenden Disziplin. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir kann nicht nur von Berufs wegen mit Pflanzenkunde aufwarten. „Sagen wir so: Das Kiffen ist mir nicht völlig un­bekannt“, antwortete er einmal auf die Frage, ob er selbst Cannabis rauche. Und Karl Lauterbach hat den Stoff laut „Bild“- Interview „einmal intensiv probiert“. Sein erstes sei aber sein letztes Mal gewesen.

Die Koalitionspartner von der FDP waren da schon weiter. Vor knapp 20 Jahren fand man bei der damaligen Generalsekretärin Cornelia Pieper verdächtige Pflanzen, die ihr Sohn aufgepäppelt hatte, unbeabsichtigt natürlich. Die damalige Grünen-Chefin und heutige Umweltministerin Steffi Lemke bot dem Sprössling daraufhin den Eintritt in die Grüne Jugend an.

Sogar manche Präsidenten haben ein Faible fürs Hanfgewächs. Barack Obamas frühe Vorliebe fürs Kiffen ist gar in seiner Biographie vermerkt. Parteikollege Bill Clinton gab im Präsidentschaftswahlkampf 1992 zu, er habe „ein bis zwei Mal“ Marihuana probiert. Aber: „I didn’t inhale and I didn’t try it again.“ Comedian Johnny Carson soll daraufhin gesagt haben: „Das ist das Problem mit den Demokraten: Sogar wenn sie etwas Falsches machen, machen sie es nicht richtig.“

Kann der Kanzler angesichts mangelnder Erfahrung mit Gras in heutigen Zeiten noch als Friedenstaube herumlaufen? Nein, nie. Als gefallener Engel könnte er aber vielleicht mal bei der Grünen ­Jugend reinschnuppern.