Ministerium schließt Privatschule in Lübeck

Weniger als die Hälfte der Schüler war vor Ort, auch Lehrer fehlten – aufgrund einer „Häufung von Ungereimtheiten“ hat das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein eine Privatschule geschlossen. Diese will rechtliche Schritte einleiten.

Das Bildungsministerium von Schleswig-Holstein hat eine Privatschule geschlossen. Die Genehmigung für die „Freie Dorfschule Lübeck“ sei aufgrund einer „Häufung von Ungereimtheiten“ widerrufen worden. An der Schule gebe es „dauerhaft nicht mehr die Voraussetzungen, um gemäß den gesetzlichen Grundlagen Kinder zu unterrichten“, teilte das Ministerium am Montag mit. Bei Überprüfungen der Schule seien regelmäßig weniger als die Hälfte der angemeldeten 55 Schülerinnen und Schüler anwesend gewesen, zudem seien zu wenig Lehrer vor Ort gewesen. Weiterhin habe es an Räumlichkeiten gefehlt, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit.

Bei der „Freien Dorfschule Lübeck“ handelt es sich um eine Privatschule, die sich an der Waldorfpädagogik orientiert, jedoch keine anerkannte Waldorfschule ist. Grundlage der Schule sei die „Soziokratie“, alle würden gemeinsam in Entscheidungsprozesse einbezogen, heißt es auf der Website der Schule; Eltern, Lehrer und Schüler hätten die geltenden Regeln („weniger als 40!“) gemeinsam entwickelt, es gelte eine „Pädagogik der Potentialentfaltung“.

Probleme sollen schon länger bestehen

In einer Stellungnahme zur Maßnahme des Bildungsministeriums teilte die Schule mit, sie bereite rechtliche Schritte gegen die Entscheidung vor. Aktuell würden 48 Kinder in zwei „Familienklassen“ beschult, und zwar eine vormittags und eine nachmittags. Dazu setze man auf digitales Lernen; das Ministerium stütze den Widerruf der Schulgenehmigung auf „falsche Angaben“ und gehe nur von einer Vormittagsklasse aus.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums wies das zurück. Die Überprüfung der Schule sei vormittags wie nachmittags erfolgt, doch gebe es schlicht weder ausreichend Lehrkräfte noch Räume, ein normaler Unterricht sei ausgeschlossen. Dem Vernehmen nach bestehen die Probleme schon länger. Bei der Gründung der Schule 2015 war die Mitnutzung von Räumen anderer Schulen in Aussicht gestellt worden, doch habe sich das als „Luftnummer“ herausgestellt.

Auch seien Lehrkräfte nicht bezahlt und Klassenbücher nicht geführt worden. „Guter Präsenzunterricht ist wichtig für Kinder und Jugendliche“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). „Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Eltern ihre Kinder an dieser Schule angemeldet haben, um die Schulpflicht zu umgehen.“