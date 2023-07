Drei Monate schiffbrüchig im Pazifik, ohne Kontakt zum Festland und ohne ordentlichen Proviant: Als sich der Australier Tim Shaddock im April mit seinem Boot vom mexikanischen La Paz Richtung Französisch-Polynesien aufmachte, wusste er nicht, dass sich sein großes Abenteuer auf hoher See in solch einen Albtraum verwandeln würde.

Einige Wochen nachdem er sich mit seiner Hündin Bella aufgemacht hatte, zerstörte ein Sturm die Elektronik seines Katamarans. Wie der australische Sender 9News berichtete, war das Boot danach nicht mehr manövrierbar. Doch Shaddock zeigte Nervenstärke und Improvisationstalent: Er ernährte sich und seine Hündin Bella mit Regenwasser und rohem Fisch, den er mithilfe seiner Angelausrüstung fangen konnte.

In einem Video von 9News ist zu sehen, wie der 51 Jahre alte, abgemagerte Mann mit langem Bart nach drei Monaten gerettet wurde: „Ich brauche jetzt vor allem Ruhe und gutes Essen, weil ich so lange allein auf See unterwegs war“, sagte er. Ein Hubschrauber, der zu einem Thunfisch-Dampfer gehörte, hatte den Verschollenen aus Sydney am vergangenen Donnerstag entdeckt.

Laut 9News gehen die Ärzte davon aus, dass Shaddock keine gesundheitlichen Schäden davongetragen hat. Auch der Hündin gehe es gut. „Das war eine Kombination aus Fähigkeiten und Glück“, sagte Professor Mike Tipton dem amerikanischen Nachrichtensender NBC. Er forscht zu menschlichen Extremsituationen.