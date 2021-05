Scheitern von Langzeitehen : „Männer sitzen eine schlechte Ehe aus – Frauen ziehen die Konsequenzen“

In einer Netflix-Dokumentation über sein Leben erzählt Bill Gates, er habe vor seiner Ehe mit Melinda die Vor- und Nachteile dieser Verbindung auf eine Tafel geschrieben. Kennengelernt hatte er sie 1987 bei einem gemeinsamen Abendessen in New York – sie hatte damals gerade als Programmiererin und Projektmanagerin bei Microsoft angefangen. Am Montag, 27 Jahre nach ihrer Hochzeit, haben die Nachteile den Ausschlag gegeben: Melinda Gates, 56 Jahre alt, hat bei Gericht die Scheidung von ihrem neun Jahre älteren Ehemann eingereicht.

Wer bislang noch geglaubt haben sollte, dass Reichtum und Macht für ewiges Eheglück sorgen, der hat sich getäuscht. Niemand ist gegen das Scheitern gefeit. Langzeitehen scheitern sogar immer öfter. Fachleute sprechen schon von einem zweiten Scheidungsgipfel nach der Silberhochzeit.