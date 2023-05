„Endlich wird das Wetter besser, vergangenen Montag war hier noch alles überflutet“, sagt Landwirt Marcus Mager, während er sich über die Dämme unter dem Plastiktunnel beugt, wo seine Erdbeerpflanzen wachsen. Nach dem Starkregen waren die Erdbeerfelder in Weiterstadt zunächst geflutet, inzwischen wurde das Wasser abgepumpt. Und endlich zeigt sich die Sonne, so wie es für Ende Mai üblich ist in Südhessen.

Der Landwirt baut auf einer Fläche von 35 Hektar Erdbeeren an, auf weiteren 100 Hektar wächst aktuell Spargel. Die 170 Erntehelfer, die überwiegend aus Rumänien kommen, müssen früh auf­stehen: Um sechs Uhr morgens gehen sie aufs Feld und pflücken die Beeren, damit sie rechtzeitig und tagesfrisch an die rund 100 Verkaufsstände im Rhein-Main-Gebiet geliefert werden können. Sobald die Erdbeeren gepflückt sind, stechen sie den Spargel auf den Feldern nebenan.

Der nächste Verkaufsstand des Hofs in Gräfenhausen ist einen Ort weiter. Die Kunden nehmen gern ein paar Schalen für das Wochenende mit: „Auch hier merkt man, dass die Sonne scheint, dann wollen die Leute Erdbeeren essen“, sagt Mager, der 40 Jahre alt ist und seit 15 Jahren im Familienbetrieb tätig.

Der Preis lässt allerdings erahnen, dass die bisherige Ernte eher mau ausfiel: 4,50 Euro muss man für eine Schale zahlen. Zu wenig Sonnenschein in den vergangenen Wochen macht allen Erdbeerbauern zu schaffen, nicht nur in Südhessen. Mager erzählt, dass Kollegen in Norddeutschland ebenfalls über geringe Erntemengen klagen, weil die Pflanzen schlicht zu wenig Photosynthese betreiben konnten.

Eine italienische Sorte wächst hier gut

Was sich allerdings unterscheidet, sind die Sorten: Hier in Südhessen wächst die italienische Sorte Clery sehr gut, in Norddeutschland müssen die Bauern wiederum auf Sorten zurückgreifen, die weniger Sonnenlicht brauchen. Die Früchte, die Ende Mai hier am Busch hängen, spiegeln das Wetter der letzten Wochen wider: Ein paar sind schon schön rot gereift und bereit, gepflückt zu werden. Viele andere sind aber noch klein und grün, sie brauchen noch einige sonnige Tage, bis sie süß und reif sind.

Um die Saison bis Ende Juni voll auszunutzen, werden zunächst die Frühsorten im Tunnel, anschließend die Früchte auf dem Freiland und schließlich die Spätsorten geerntet. Durch den Tunnel wird die Temperatur gesteigert: „Die Erdbeerpflanze fühlt sich dann wohl, wenn auch wir uns wohlfühlen, bei 25 bis 28 Grad, wärmer darf es nicht sein“, sagt Mager. Die Pflanzenkulturen stehen immer zwei Jahre auf dem Feld, danach nimmt der Ertrag ab, sodass es sich nicht mehr lohnt, sie länger stehen zu lassen.

Die Ernte hängt maßgeblich von den Sonnenstunden ab

Von den Sonnenstunden ist die Ernte maßgeblich abhängig. Immerhin vom Regen macht der Landwirt sich aber unabhängig: Die Erdbeerpflanzen wachsen auf Doppeldämmen, durch die ein Schlauchsystem zur Tropfbewässerung verlegt ist. So können die Erntehelfer gezielt und individuell bewässern, je nach Sonnenstunden zwischen ein bis drei Mal pro Woche. Durch die Schläuche wird auch das Düngemittel, das vorher im Wasser auf­gelöst wird, zu den Erdbeerpflanzen transportiert. Die Dämme sind außerdem mit einer schwarzen Plastikfolie überspannt. Sie sorgt für Wärme im Boden, verhindert Unkrautwuchs und hält die Früchte sauber und trocken. Denn Fäulnis ist die größte Gefahr für die Ernte: Die Frucht darf nicht auf feuchter Erde liegen, sonst verdirbt sie.

Normalerweise gibt es eine Spitze in der Erdbeerernte, wenn sich die Tunnelsaison und die Freilandsaison überschneiden. „Aber in dieser Saison kommen wir gerade so rum“: Die Ernte reicht nur knapp, um die Nachfrage zu decken. Und die Nachfrage lässt sich immer nur schätzen: Morgens werden die Erdbeeren direkt auf dem Hof sortiert und verpackt, mit Transportern werden sie dann zu den Verkaufsständen gefahren. „Manchmal bekommen wir auch nachmittags einen Anruf, dann liefern wir nochmal nach“, sagt Mager. Wenn das Wetter nun gut bleibt, dann könnte die Ernte in dieser Saison ausreichen.