Speidel gegen Schönheitswahn : „Alles ist operiert“

Zeitzeugin über das KZ : Gerade 15 Jahre alt geworden – und in Auschwitz angekommen

An ihrem 15. Geburtstag kam Rachel Hanan in Auschwitz an. Mit 93 erinnert sie sich in einem Buch an den schrecklichen Geburtstag, an dem sie ihre Eltern und Brüder ein letztes Mal sah. Ein Auszug.