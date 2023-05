Kaum eine verdient das Wort „Ikone“ so sehr wie sie. Mit 77 schafft ­Diane Keaton es, die verrücktesten Gegensätze zu vereinen: Sie steht für New York, kommt aber aus Los Angeles; kann neurotisch sein und dennoch reflektiert; war nie verheiratet, aber liefert lebensnahe Leinwand-Lovestorys – wie jetzt in ihrem neuen Film „Book Club 2 – Ein neues Kapitel“. In unserem Interview redet Keaton Klartext, sogar über die Causa Woody Allen.

Diane Keaton, Sie sind 77 und haben vor ziemlich genau 55 Jahren Ihre erste Rolle gespielt, eine Nebenrolle als Kellnerin in dem Hippie-Musical „Hair“ am Broadway. Wie darf man sich Ihre ersten Schritte ins Rampenlicht vorstellen?