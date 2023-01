Aktualisiert am

Schauspieler verklagen Filmstudio wegen Nacktszene in „Romeo und Julia“

Minderjährig bei Dreharbeiten : Schauspieler verklagen Filmstudio wegen Nacktszene in „Romeo und Julia“

Sie war 15, er 16 – und mit einer Nacktszene in „Romeo und Julia“ wurden sie schlagartig berühmt. Nun verklagen die beiden Schauspieler Olivia Hussey und Leonard Whiting das Filmstudio wegen der berühmten Szene in der Hochzeitsnacht.

Die Schauspieler Olivia Hussey und Leonard Whiting haben Klage gegen das Film­studio Paramount Pictures eingereicht. Hussey und Whiting feierten 1968 als Hauptdarsteller in „Romeo und Julia“ große Erfolge, der Film war für vier Oscars nominiert. Nun klagen sie wegen des Films: Sie hätten gegen ihren Willen als Teenager Nackt­szenen drehen müssen. Sie verlangen mehr als 500 Millionen Dollar, die Vorwürfe lauten: sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung – und Betrug.

Hussey, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 15, und Whiting, damals 16, werfen dem Regisseur des Films, Franco Zeffirelli, vor, er habe ihnen ursprünglich versichert, die entsprechende Schlafzimmerszene würde in hautfarbener Unterwäsche gedreht. Als die Szene kurz vor Ende der Dreharbeiten anstand, habe Zeffirelli, der 2019 starb, sie angefleht, die Szene nur mit Körper-Make-up aufzuzeichnen – sonst würden sie „scheitern“. Er habe ihnen gezeigt, wo die Kameras positioniert würden, und versichert, entsprechende Körperstellen würden nicht nackt aufgenommen.

In der Klage der heute 71 Jahre alten Hussey und des 72 Jahre alten Whiting heißt es, Zeffirelli sei nicht ehrlich gewesen und die beiden seien ohne ihr Wissen nackt gefilmt worden. „Sie vertrauten Franco“, sagte der Manager der beiden Schauspieler dem Branchenblatt „Variety“. „Und ganz ehrlich: Was soll man mit 16 machen? Es gab keine Optionen, es gab kein MeToo.“ Hussey und ­Whiting geben an, unter dem Film emotional gelitten zu haben und ­seinetwegen nur eingeschränkte ­Karriereoptionen gehabt zu haben.

Mehr zum Thema 1/

Vor wenigen Jahren hatte Hussey die Szene noch verteidigt. Die heute 71 Jahre alte Schauspielerin hatte 2018 „Variety“ gesagt, dass Regisseur Zeffirelli die Szene geschmackvoll gestaltet habe. „Sie war nötig für den Film.“ Im gleichen Jahr sagte sie Fox News: „Es war keine große Sache.“