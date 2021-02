„Saved by the Bell“-Star : Schauspieler Dustin Diamond an Lungenkrebs gestorben

Der frühere amerikanische Kinderstar Dustin Diamond, bekannt durch die Jugendserie „Saved by the Bell – California High School“, ist tot. Wie ein Sprecher mitteilte, verstarb der Schauspieler am Montag in einem Krankenhaus in Florida, wo er nach einer Lungenkrebsdiagnose vor knapp drei Wochen behandelt wurde. Als sich Diamonds Zustand rasant verschlechterte, war das Beatmungsgerät vor einigen Tagen abgestellt worden. Diamond wurde 44 Jahre alt.

Nach der Sitcom „Saved by the Bell“, bei der der Kalifornier von 1989 bis 1993 in der Rolle des Nerds Samuel „Screech“ Powers vor der Kamera stand, fiel er vor allem durch Skandale auf. Wegen Waffenvergehen und Störungen des öffentlichen Friedens wurde der Schauspieler wiederholt verhaftet. Im Jahr 2015 verbrachte er schließlich drei Monate im Gefängnis. Aufsehen erregte auch eine Spendenaktion, mit der Diamond die Zwangsversteigerung seines Hauses abwenden wollte.

Versuche, nach dem Erfolg von „Saved by the Bell“ weiter für Fernseh- oder Filmrollen besetzt zu werden, mündeten derweil in kurzen, peinlichen Auftritten in Realityshows wie „Celebrity Boxing“ und „Celebrity Fit Club“.

Trotz des Buchs „Behind the Bell“, in dem Diamond 2009 über frühere Serienkollegen wie Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar und Tiffani-Amber Thiessen herzog, erinnerten sich einige nach seinem Tod an die gemeinsamen Jahre. „Er war ein komödiantisches Genie. Ich werde diese rohen, brillanten Funken vermissen, die nur er versprühen konnte“, sagte Gosselaar der Zeitschrift „People“.