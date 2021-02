Ältester Oscar-Preisträger : Schauspieler Christopher Plummer gestorben

Aktualisiert am

Er war 50 Jahre im Filmgeschäft und verkörperte mehr als 125 Rollen: Der kanadische Schauspieler Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er spielte in Filmen wie „12 Monkeys“ und „A Beautiful Mind“ mit.

Der kanadische Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 91 Jahren, wie amerikanische Medien unter Berufung auf seinen Manager am Freitag berichteten. Plummer sei in seinem Haus im Bundesstaat Connecticut in Anwesenheit seiner Frau Elaine Taylor gestorben. „Chris war ein außerordentlicher Mann, der seinen Beruf zutiefst liebte und respektierte, mit großartigen altmodischen Manieren, selbstironischem Humor und der Musik der Worte“, sagte sein langjähriger Freund und Manager Lou Pitt den Berichten zufolge.

Plummer war mehr als 50 Jahre im Filmgeschäft tätig und spielte in mehr als 125 Filmen mit. Er spielte 1965 in der Musical-Adaption „Meine Lieder – meine Träume“ den Baron von Trapp, wirkte in Filmen wie „12 Monkeys“, „Star Trek VI: Das unentdeckte Land“, „A Beautiful Mind“ und „Nicholas Nickleby" mit und bekam 2012 den Oscar für die beste Nebenrolle im Drama „Beginners“. Darin spielt er einen Mann, der sich erst im hohen Alter nach dem Tod seiner Frau zu seiner Homosexualität bekennt.

Für seine Rolle in „Beginners“ erhielt Plummer mit 82 Jahren einen Oscar und wurde damit zum ältesten Preisträger überhaupt. Es war seine zweite Oscar-Nominierung und sein erster Oscar. „Ich muss ein Geständnis machen: Als ich aus dem Bauch meiner Mutter kam, habe ich schon meine Dankesrede für die Academy geprobt“, sagte er bei der Entgegennahme seiner Auszeichnung.