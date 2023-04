Aktualisiert am

Schatzfund in Heidelberg : Mann versteckt Gold in Wohnung – und vergisst es dort

Ein heute 90 Jahre alter Mann hat vor Jahren Gold im Wert von mehr als 135.000 Euro in seiner Wohnung versteckt. Nun wurden die Barren und Münzen bei einer Sanierung entdeckt. Ob es einen Finderlohn gibt, ist noch unklar.

Ein Überraschungsfund: Das Gold in einer Heidelberger Wohnung gehört wohl einem pflegebedürftigen 90-Jährigen. Bild: dpa

Wenige Tage nach dem Fund eines Goldschatzes in einer Heidelberger Wohnung hat die Polizei den Eigentümer gefunden. Es handle sich um einen 90 Jahre alten Mann, der in einer Pflegeeinrichtung lebe, teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch mit. Der Mann habe das Gold vor Jahren versteckt und anschließend vergessen.

Als seine inzwischen leerstehende Wohnung saniert wurde, wurden die Goldbarren und Münzen im Abluftkanal der Küche gefunden. Der Finder gab sie am Karfreitag bei der Polizei ab. Das Gold hat einen Wert von mehr als 135.000 Euro. Ob es einen Finderlohn gebe, müsse juristisch geprüft werden, erklärte die Polizei.