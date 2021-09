Leben als „Schattenkind“ : Wenn die Schwester eine Behinderung hat

Aktualisiert am

Geschwister von beeinträchtigen Kindern müssen oft zurückstecken. In aller Regel kommt ihnen deutlich seltener die elterliche Aufmerksamkeit zu. Doch es gibt spezielle Angebote für die „Schattenkinder“.

Es ist eine berührende Szene aus Tabea Hosches erstem Dokumentarfilm über ihre Familie. In ihr ist die Journalistin am Krankenhausbett ihrer ältesten Tochter Uma zu sehen, die etwa vier Jahre alt ist. Die Zimmertür öffnet sich, und Umas kleine Schwester, Ebba, die gerade sicher laufen kann, schaut vorsichtig in den Raum. Als sie ihre Mutter sieht, geht ein Strahlen über ihr Gesicht, und sie läuft auf Hosche zu. Diese nimmt Ebba auf den Arm. Aus der exponierten Perspektive blickt die Anderthalbjährige auf die Schwester im Bett, die einen Verband um den Kopf trägt, und ihre großen Augen sind auf einmal sehr ernst.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Uma, die heute elfjährige Tochter von Tabea Hosche, hat einen so seltenen Gendefekt, das der komplizierte Syndromname hier gar nicht genannt werden soll. Die spontane Genmutation äußert sich unter anderem darin, dass das Gehirn nicht so wächst, wie es sollte. Die Folgen sind eine geistige Beeinträchtigung und ein zu kleiner Schädel. Dieser führt wiederum dazu, dass alles sehr eng ist im Kopf. Uma ist hochgradig schwerhörig, da ihre Gehörgänge sehr eng sind. Auch deshalb hat sie eine Sprachentwicklungsstörung. Im Alter von drei Jahren, als Hosche mit Ebba schwanger war, bekam Uma zudem epileptische Anfälle, die jedoch kein Hauptmerkmal der eigentlichen Erkrankung sind.