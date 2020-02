Schaltjahr : Caesar hat’s erfunden

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das letzte Jahr der großen Verwirrung

Für Caesar sei es eine Möglichkeit gewesen, sich beim Volk beliebt zu machen, sagt Altphilologe Thomas Paulsen von der Goethe-Universität in Frankfurt. Im Jahr 48/47 vor Christus reiste Caesar für sieben Monate nach Ägypten, wo man sich schon am Sonnenjahr orientierte und ein zwölfmonatiges Kalendersystem etabliert hatte. Auf seiner Reise lernte er nicht nur Kleopatra kennen, sondern beriet sich wohl auch mit Gelehrten und arbeitete an seiner Idee, den alten römischen Kalender zu reformieren. Zurück in Rom, ernannte er eine „Kalenderkommission“, die hauptsächlich aus griechischen und ägyptischen Spezialisten bestand und das Chaos des 355-Tage-Kalenders nach dem Vorbild ägyptischer und griechischer Kalenderwissenschaften beseitigen sollte. Die Pontifices ließ Caesar bei dieser Arbeit außen vor.

Nach der Reform hatte das Jahr nicht nur an Tagen, sondern auch an Monaten zugelegt. Zu den zehn Monaten des alten römischen Kalenders traten zwei neue, die uns bis heute an Größen des römischen Reichs erinnern: Julius und Augustus. 46 vor Christus war schließlich das letzte chaotische Jahr, bevor der julianische Kalender in Kraft trat. Um seine neue Jahreszählung mit dem 1. Januar 45 vor Christus beginnen zu können, habe Caesar das Jahr 46 vor Christus um insgesamt 90 Tage verlängern müssen, sagt Historiker Florian Rudolf Forster von der Goethe-Universität. Deshalb sei das Jahr 46 vor Christus mit seinen 445 Tagen wohl schon damals als „annus confusionis ultimus“ bezeichnet worden: das letzte Jahr der großen Verwirrung.

Verwirrt müssen wir heute dank Caesars Reform nicht mehr sein. Zwar waren seine Berechnungen immer noch nicht so präzise, dass sich der julianische Kalender bis heute hätte halten können. Im Jahr 1582 wurde der Kalender abermals von Papst Gregor XIII. reformiert.

Eine Ungenauigkeit von elf Minuten, die der julianische Kalender barg, wuchs über die Jahre zu einer stattlichen Zeitverschiebung. Papst Gregor kürzte deshalb einfach zehn Tage des Jahres 1582: Auf den 5. Oktober folgte der 14. Oktober. Außerdem führte der Papst die Regel ein, dass der zusätzliche Tag des Schaltjahres dann entfällt, wenn die Jahreszahl durch 100, aber nicht durch 400 teilbar ist. Das ist im Jahr 2100 das nächste Mal der Fall.

Der feste Schalttag alle vier Jahre ist allerdings auf die julianische Kalenderreform zurückzuführen. So können wir also immer noch sagen: Danke, Caesar!