Frau Gellar, in den vergangenen Jahren standen Sie kaum vor der Kamera. Ihre letzte Hauptrolle hatten Sie 2013 in der Sitcom „The Crazy Ones“. Haben Sie die Schauspielerei seitdem vermisst?

Anfangs gar nicht. Ich habe die Pause sehr genossen und fand es wunderbar, mich auf die Familie und andere Projekte zu konzentrieren. Von Langeweile konnte keine Rede sein. Erst in der Pandemie änderte sich das. Plötzlich spielten Fernsehen und Streaming eine so große Rolle wie lange nicht, bei uns zu Hause, aber auch gesellschaftlich. Da wurde ich irgendwie ein wenig nostalgisch. Und in Kombination mit der Tatsache, dass meine Kinder jetzt nicht mehr so klein und viel selbständiger sind, merkte ich, dass ich an einem Punkt angekommen war, an dem ich es vermisste, vor der Kamera zu stehen.