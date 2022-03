Tochter von Lawrows Freundin : Für Polina Kovaleva ist die Party vorbei

Aktualisiert am

Stimmung eingefroren: Nach vielen Blumen-, Party- und Badespaß-Fotos postete die Tochter von Sergej Lawrows Lebensgefährtin am Donnerstag ein Bild, das eher deprimierend wirkt. Bild: Instagram / kovalevapolinaa

Drei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine posierte Polina Kovaleva mit einem rosa Rosenstrauß und tiefem Ausschnitt auf Instagram. In den Wochen danach sah man sie mit weiteren ­Blumen, beim Einkaufen mit rücken­freiem Kleid, mit Bikini am Poolrand und im schwarzen Kleid auf der Tanzfläche. Erst ihr Foto vom Donnerstag vermittelte eine andere Stimmung. Da sitzt sie mit Sonnenbrille und Schirmkappe in einem Auto, durch dessen Fenster eine karge, schneebedeckte Landschaft zu sehen ist; kein Lächeln auf den Lippen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Das war am Tag, als die britische Regierung Sanktionen gegen die junge Londonerin verhängte. Das Foto ­wurde von Polina Kovaleva nicht ­kommentiert, aber man meint zu lesen: Die Party ist vorbei.