Salma Hayek in „Lady Business“ : „Ich bin eine gute Chefin“

Sie kennt ihr Geschäft: Selma Hayek als Claire Luna in „Lady Business“, der am 12. März 2020 in den Kinos startet. Bild: dpa

Frau Hayek, in Ihrem neuen Film „Lady Business“ spielen Sie die skrupellose Chefin eines großen Kosmetikkonzerns. Um mal auf den Originaltitel des Films „Like a Boss“ anzuspielen: Wie sind Sie selbst denn als Boss, in Ihrer Produktionsfirma Ventanarosa?

Der Firma geht es gut, also mache ich schon mal aus geschäftlicher Sicht etwas richtig. Aber das meinen Sie ja sicherlich nicht... Als Chefin meiner Angestellten, von denen ich natürlich auch jenseits der Firma einige habe, bin ich ziemlich gut, würde ich sagen.

Woran machen Sie das fest?

Weil ich gesehen habe, wie Menschen, die für mich zu arbeiten begonnen haben, sich entwickelt haben und – in beruflicher Hinsicht – aufgeblüht sind. Ob man ein guter oder schlechter Boss ist, kann man ja eigentlich nur an zwei Dingen festmachen. Daran, wie lange Mitarbeiter bei einem bleiben und ob sie loyal sind. Und daran, ob sie unter deiner Führung „gedeihen“. Letzteres macht mich immer stolz. Ist doch toll, wenn jemand quasi an meiner Seite immer besser und erfolgreicher wird. Allerdings will ich mich als Chefin auch nicht zu sehr loben. Ich mache auch vieles falsch.

Was denn zum Beispiel?

Ich kann ein bisschen chaotisch sein und sende sicher auch widersprüchliche Signale aus. In meiner Rolle als Boss bin ich nicht immer konsequent. Manchmal zu freundlich, dann wieder zu streng, zu entspannt, zu fordernd. Obwohl ich weiß, dass man professionelle Distanz wahren sollte, sehe ich die Menschen, die für mich arbeiten, allzu oft als meine Kinder und entwickle mütterliche Gefühle. Was das angeht, muss ich echt noch besser werden. Aber zum Glück klappt die Zusammenarbeit meistens trotzdem ziemlich gut.

Im Film warnen Sie davor, dass man Berufliches und Freundschaften nicht vermischen sollte. Haben Sie diesbezüglich persönliche Erfahrungen?

Ich sage auch im echten Leben gerne: Wenn es einen Freund gibt, den du loswerden willst, leih’ ihm Geld (lacht). Aber mal ehrlich: Natürlich ist es immer ein Risiko, mit Freunden Geschäfte zu machen. Das kann in beide Richtungen gehen, wie ich selbst erlebt habe. Entweder ist das Ergebnis desaströser Herzschmerz. Oder es funktioniert bestens. Mein Produktionspartner Jose „Pepe“ Tamez war erst mein Freund, dann mein Mitarbeiter und heute ist er mein Arbeits-Ehemann. Wir arbeiten seit fast 24 Jahren zusammen und das läuft richtig gut. Es gibt nichts Schöneres, als seine Erfolge mit einem Freund zu teilen – und sich gemeinsam über die Misserfolge hinwegzutrösten. Allerdings weiß ich, dass unsere Geschichte eher die Ausnahme ist und die Sache meistens anders abläuft.

Wie steht es mit Freundschaften unter Kolleginnen? Die Filmbranche wird ja immer wieder als Haifischbecken beschrieben...

Trotzdem ist Penélope Cruz seit über 20 Jahren eine meiner engsten Freundinnen! Und es gibt Aspekte meines Lebens, die niemand besser verstehen kann als sie. Weil sie immer wieder in ganz ähnlichen Situationen gewesen ist und einen vergleichbaren Weg hinter sich hat. Da gibt es Dinge, die andere nie werden nachvollziehen können. Nicht einmal meine Freundin, die ich seit meiner Geburt kenne.

2020 wird für Sie in beruflicher Hinsicht ein großes Jahr. Nach „Lady Business“ folgt Ende April „The Roads Not Taken“ – und einige Monate später geben Sie dann in der Comicverfilmung „The Eternals“ Ihren Einstand als Superheldin. Angebote für solche Mega-Blockbuster müssen Sie aber schon früher bekommen haben, oder?