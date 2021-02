Sängerin Sia im Interview : „Ich bin schon immer gerne Risiken eingegangen“

Mit Mitte 20 begann Sia Furler, geboren am 18.12.1975 in Adelaide, ihre Karriere als Sängerin. 1997 erschien ihr erstes Album, drei Jahre und ein Umzug nach London später das zweite. Jenseits der Heimat blieb der ganz große Erfolg allerdings längere Zeit aus, so dass sie sich irgendwann darauf konzentrierte, Songs für andere Künstler zu schreiben. Christina Aguilera, Rihanna, Beyoncé, Kylie Minogue, Britney Spears, Katy Perry, Maroon 5, David Guetta – sie alle verdanken der Australierin Hits. Als Solo-Künstlerin feierte Sia den Durchbruch spätestens 2014 mit dem Welterfolg „Chandelier“. Mit „Music“ (ab 12.2. als VoD und ab 5.3. auf DVD) gibt sie nun ihren Einstand als Regisseurin – und kann auch in diesem Bereich prompt reüssieren. Ihr Debütfilm wurde gerade für zwei Golden Globes nominiert, als Bester Film in der Sparte Komödie/Musical sowie für Hauptdarstellerin Kate Hudson. Wir sprachen mit ihr im virtuellen Interview, bei dem sie sich erst einmal über das Englisch ihres Gesprächspartner wundert. Ihr Tennistrainer, erzählt sie lachend, habe einen sehr viel stärkeren deutschen Akzent: „Den finde ich richtig angenehm!“

Miss Furler, wann hatten Sie zum ersten Mal den Gedanken, dass Sie gerne einen Film inszenieren würden?

Das weiß ich, ehrlich gesagt, nicht mehr genau. Die erste Idee zu der Geschichte, die ich nun mit „Music“ erzähle, kam mir auf jeden Fall schon vor rund 15 Jahren. Viel später fing ich dann an, Gefallen am Inszenieren zu finden, als ich gemeinsam mit dem Regisseur Daniel Askill an meinen Musikvideos zu „Chandelier“ und Co. arbeitete. Das machte mir richtig Spaß – und so oft, wie diese Videos online angeguckt wurden, machte ich scheinbar auch einiges richtig. Ich guckte mir immer mehr bei Daniel ab, und nebenbei fing ich an, mit meinem besten Freund Dallas Clayton aus meinen Ideen ein Drehbuch zu machen. Das dauerte ein paar Jahre, und mindestens genauso lange brauchte ich dann nochmal, um den Mut zu finden, auch wirklich einen Film daraus zu machen.

Sie haben sich nicht getraut?

Ich habe mir zumindest ganz viele Fragen gestellt. Bin ich wirklich eine Regisseurin? Oder nur eine Sängerin mit ein paar guten Ideen? Lassen die Leute mich bei den Videos nur mitarbeiten, um mein Ego zu streicheln oder kann ich wirklich was? Kriechen mir alle nur in den Arsch und die eigentliche Arbeit macht eigentlich Daniel? Irgendwann kam ich zu dem Schluss, dass ich das mit dem Film einfach ausprobieren muss. Und zwar alleine, nicht wie anfangs gedacht mit Daniel zusammen. Der Anruf bei ihm in dieser Sache war einer der schwierigsten meines Lebens.

Ein Spielfilm ist ja doch etwas anderes als ein Musikvideo. Wie leicht fiel Ihnen der neue Job?

Das war schon eine echte Feuertaufe, die ich da bestehen musste. Aber ich hatte so viel Freude daran. Jeden Tag kam ich so aufgeregt und fröhlich zur Arbeit wie nie zuvor. Diese ungewohnte Aufgabe gab mir eine ungeahnte, geradezu manische Energie und inspirierte mich enorm. Zumindest während der eigentlichen Dreharbeiten. Als es dann an den Schnitt ging, sah die Sache anders aus.

Warum?

Plötzlich war jegliche Energie verschwunden, die Arbeit im Schneideraum laugte mich aus. Das war wirklich der Teil des Filmemachens, den ich hasste. Was meine eigene Schuld war, denn in meiner Naivität hatte ich viel zu wenig Material gedreht. Meine Schauspielerinnen und Schauspieler waren alle so toll, dass ich immer viel zu früh gesagt habe: super, das Ding ist im Kasten, weiter zur nächsten Einstellung. Dadurch hatten meine Editoren viel zu wenig, womit sie arbeiten konnten. Deswegen lagen zwischen dem Ende des Drehs und jetzt dem Start des Films noch einmal dreieinhalb Jahre, die für mich die vielleicht mühsamste und frustrierendste Zeit meines Lebens waren. Denn was ich sah, war zwar gut, aber nicht so gut, wie es meinen Selbstansprüchen und Erfolgen als Musikerin nach sein sollte.