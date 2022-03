Wolfgang Ambros wird 70 : „Ich wollte einfach nicht mehr leiden“

Auf den Bergen glitzert der Schnee in der Sonne. Wolfgang Ambros lebt da, wo andere Menschen Urlaub machen. Er sitzt auf einer schweren Holzbank auf seiner Terrasse. Seine Augen verschwinden hinter den fast schwarzen Gläsern der Sonnenbrille, in denen sich das Bergpanorama spiegelt. Schnuppernd durchkämmt der Familienhund den Garten, das braun-weiße Fell am Bauch nass vom Schnee. An der Hauswand hängt ein Insektenhotel. Wolfgang Ambros zündet sich eine Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug, bläst den Rauch nach oben in die Luft und schenkt sich Bier nach.

Es gibt Lieder, die kann jeder mitsingen. In Deutschland verbindet man Wolfgang Ambros, der am Samstag 70 Jahre alt wird, mit „Schifoan“, einem Klassiker des Après-Ski. Noch heute gehört das Lied zum festen Repertoire auf Skihütten. Bei seinen Auftritten lässt er das Stück oft vom Publikum singen. „Das ist eine Respektsauszeichnung, die ich mir verdient habe“, sagt er und lacht sein raues, tiefes Lachen.

Über sein bewegtes Leben hat er nun ein Buch geschrieben: „A Mensch möcht i bleibn“. Offen erzählt er darin von Höhenflügen und Schicksalsschlägen. „Ich wollte mich nicht zum Helden stilisieren, der ich nicht bin und nie war“, sagt er.

„Man hat uns zu Nutztieren gemacht“

Früh kam für ihn der Durchbruch. Mit dem Lied „Da Hofa“ wurde der Sänger 1971 über Nacht berühmt. LSD, Kokain, Alkohol: Der Exzess gehörte zur Musikbranche der Siebzigerjahre. Auch Ambros erweiterte sein Bewusstsein. „Ich habe versucht, Drogen für mein geistiges Weiterkommen zu verwenden. Es war nicht nur sinnloses Gefeiere. Das waren ernst zu nehmende Erfahrungen.“ Einige Lieder seien im Rausch zustande gekommen. „Nur ein kleines bisschen, denn wenn man zu viel nimmt, rennen die Gedanken zu schnell, als dass man sie einfangen könnte.“ Die Synapsen öffneten sich, innerhalb einer Gedankenstruktur täten sich neue Möglichkeiten auf. „Langsam wochs’ ma z’amm“, ein Liebeslied für seine damalige Frau, habe er so geschrieben: „Manchmal is alles einfach, und dann wieder net, und manchmal is’ einfach ein Traum, doch eigentlich is es unbeschreiblich“.

Heute müssten Musikstars hauptsächlich performen. „Ich hatte den Segen der frühen Geburt“, sagt Ambros. Als er begonnen habe, hätte es diese „Maschinerie“, die Kommerzialisierung, noch nicht gegeben. Und doch, schreibt er in seinem Buch, habe ihn der Erfolg zu einem Passagier in seinem eigenen Leben gemacht.

Zurückhaltend sei er zu Beginn seiner Karriere gewesen, schüchtern. „Ein Strich“, beschreibt er seine Statur. Niemand habe ihn ernst genommen. Ein Pu­blikum live zu unterhalten, das musste er erst lernen. Alle sechs Monate veröffentlichte er von da an eine Single. Jede Woche flog er nach Deutschland zur „ZDF-Hitparade“. „Ich habe die Lieder nur noch runtergesungen“, sagt er. „Man hat uns zu Nutztieren gemacht.“ Die Plattenfirma ­jagte ihn von Termin zu Termin. „Heute weiß ich: Ich war ausgepowert.“

Wolfgang Ambros zog die Reißleine. Er wollte Zeit für sich, kaufte ein Ticket nach New York, reiste nach Los Angeles und Mexiko. Als er fünf Monate später zurück nach Hause kam, war seine Frau ausgezogen. Er habe Probleme gehabt, sich selbst zu erkennen, sagt Ambros über sein jüngeres Ich. „Da war auch viel Einbildung dabei.“ Trotzdem bereut er rückblickend nichts: „Jede Erfahrung war notwendig und hat mich weitergebracht.“