Umgang mit Indigenen : Hollywood bemüht sich um Aussöhnung mit Sacheen Littlefeather

Vor fast 50 Jahren sorgte der Auftritt von Sacheen Littlefeather für einen Skandal bei der Oscar-Verleihung. Bei einer Feierstunde nahm die Apachin nun die Entschuldigung der Filmakademie an.

Hollywood bemüht sich um die Aussöhnung mit Native Americans. Stellvertretend für die Indigenen der Vereinigten Staaten nahm die Apachin Sacheen Little­feather am Wochenende bei einer Feierstunde eine Bitte um Entschul­digung der amerikanischen Filmaka­demie an, die vor einigen Wochen zugegeben hatte, die Stämme jahrzehntelang übersehen zu haben.

Vor fast 50 Jahren hatte Little­feather einen Skandal bei der Verleihung der Oscars hervorgerufen, als sie anstelle von Marlon Brando die Bühne des Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles betrat.

Der Schauspieler, der als bester Hauptdarsteller in dem Mafiadrama „Der Pate“ ausgezeichnet werden sollte, hatte Littlefeather beauftragt, auf die Versäumnisse der Filmindustrie gegenüber Indigenen und die damaligen Konflikte in Reservaten aufmerksam zu machen.

Als Littlefeather während der Fernsehübertragung in Lederkleid und traditionellem Kopfschmuck auf die Bühne kam, reagierte das Publikum mit Buhrufen. Ein wütender John Wayne versuchte derweil, die Bühne zu stürmen.

„Ich musste Marlon versprechen, den Oscar nicht anzufassen“, erinnerte sich die Apachin, die nach einer Krebserkrankung im Rollstuhl sitzt, jetzt im Museum der Filmakademie an die Preisverleihung 1973. Hollywood habe ihr den Auftritt so übelgenommen, dass sie ihre Pläne von einer Schauspielkarriere aufgeben musste.

David Rubin, der frühere Chef der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, hatte sich vor einigen Monaten zu einer Bitte um Entschuldigung durchgerungen. „Die Filmakademie und die gesamte Branche befinden sich an einem Wendepunkt“, sagte er.