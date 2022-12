Ryan Reynolds im Interview : „Singen und Tanzen sind mir komplett fremd“

Der kanadische Schauspieler spricht über den ersten großen Weihnachtsfilm des Jahres, die Feste seiner Kindheit und darüber wieso er nach all den Superhelden-Filmen jetzt ausgerechnet in einem Musical mitspielt.

Ryan Reynolds bei der Premiere von „Spirited“ in New York Bild: AP

Mr. Reynolds, die Feiertage sind nicht mehr weit entfernt und „Spirited“ ist der erste große Weihnachtsfilm des Jahres. Da liegt die Frage nahe: Was bedeutet Ihnen Weihnachten?

Das Schönste an Weihnachten ist natürlich, dass die Familie zusammenkommt und feiert. Wobei der Tag an sich manchmal zu sehr zu einem Tauschgeschäft gerät, bei dem es vor allem um die Geschenke geht. Deswegen liebe ich die Wochen davor noch mehr. Wir leben ja in New York, wo man in der Adventszeit wunderbare Dinge mit den Kindern erleben kann. Als kleiner Junge aus Vancouver hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich in der Weihnachtszeit mit meinen Kindern einmal den „Nussknacker“ des New York City Ballets im Lincoln Center sehen würde.

Haben Sie an eines der vergangenen Weihnachtsfeste eine besonders schöne Erinnerung?

Besonders gerne denke ich an die Weihnachten zurück, an denen es in meiner Kindheit in Vancouver schneite und ich draußen mit meinen Brüdern tobte. Was gibt es Schöneres, als wenn Kinder versuchen, sich mit gefrorenem Wasser den Garaus zu machen? Wobei ich der jüngste von vier Jungs war, und damit eher eine wandelnde Zielscheibe als ein echter Gegner. Aber selten hatte ich mehr Spaß!

„Spirited“ basiert auf der berühmten Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Hatten Sie keine Bedenken, dass sie schon zu oft verfilmt worden sein könnte?

Über solche Dinge mache ich mir nur Gedanken, wenn ich bei einem Projekt von Beginn an auch als Produzent verantwortlich bin. Das war allerdings hier, anders als bei den „Deadpool“-Filmen, „Free Guy“ und „Adam Project“, nicht der Fall. Wenn ich als Schauspieler angefragt werde, stehen für mich andere Dinge im Vordergrund. Hier reizte mich vor allem die Chance, mit Will Ferrell arbeiten zu können, den ich verehre. Mindestens zu meinen Lebzeiten gibt es für mich niemanden, der mehr in Sachen Comedy geleistet hat als er! Gerade auch, weil in seinem Witz so viel Verletzlichkeit durchscheint. Er war der Grund, warum ich bei „Spirited“ sofort zugesagt habe. Erst danach wurde mir klar, dass es sich hier um ein Musical handelt und ich ein echtes Problem habe.

Ist es denn so viel schwieriger, für ein Musical zu trainieren als für einen Superhelden-Film?

Oh Gott, auf jeden Fall. Actionfilme und Comicverfilmungen drehe ich gefühlt seit ich 20 bin. Die Arbeit daran ist mir längst in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn ich eine Kampfszene drehen soll, ist das vermutlich ähnlich, wie wenn von einem Tänzer eine Step-Nummer verlangt wird. Das habe ich so verinnerlicht, dass ich nicht lange brauche, um mir Choreografien einzuprägen, außerdem kann ich auch mal improvisieren und spontan auf Fehler reagieren. Singen und Tanzen dagegen sind mir komplett fremd. Das ist mühsame, harte Arbeit für mich, und wenn mir ein Fehler unterläuft, bringt mich das sofort komplett raus. Ich will nicht sagen, dass ich keinen Spaß daran hatte. Aber mein Respekt davor war noch viel größer.

Sie sind doch gut mit Hugh Jackman befreundet, einem echten Musical-Experten. Konnte der Ihnen nicht ein paar Tipps geben?

Sagen wir so: Hughs Hilfe war nicht wirklich hilfreich. Er meinte, ich solle einfach auf den Takt hören, dann würde sich der Rest schon ergeben. Aber mein Problem war ja, dass ich den Takt nicht unbedingt höre.

Haben Sie während der Dreharbeiten etwas über das Musical-Genre gelernt, das Sie überrascht hat?

Ich habe auf jeden Fall einen ganz neuen Respekt für Tänzerinnen und Tänzer gewonnen, deren Talent in unserer Branche nicht immer so wertgeschätzt wird, wie es eigentlich angebracht wäre.

Ist bei Ihnen jetzt die Lust auf mehr Tanz und Gesang geweckt?

Puh, ich bin mir nicht sicher, ob ich bald noch ein Musical drehen will. Aber ich würde es verdammt cool finden, mal eine Musical-Szene in einem „Deadpool“-Film zu sehen. Das könnte doch ein großer Spaß sein, oder? Vor vier Jahren haben meine Mitstreiter Rhett Reese, Paul Wernick und ich einen „Deadpool“-Weihnachtsfilm geschrieben. Daraus wurde dann leider nichts, weil Disney 20th Century Fox kaufte und vieles umstrukturiert wurde. Aber wer weiß, vielleicht können wir den ja eines Tages doch noch drehen.

Wo wir nun wieder beim Thema Weihnachten sind, lassen Sie uns noch kurz über Dickens und seine Erzählung sprechen.

Es ist eine zeitlose Geschichte, auch weil wir alle schon mehr als genug Menschen wie dem Protagonisten begegnet sind. Unglückliche Miesepeter, die die Augen vor dem Guten der Welt verschließen, gibt es ja leider viele. Deswegen ist es eine ewige Freude mitanzusehen, wie so jemand bekehrt wird. Zumal sich diese Vorlage ja immer wieder anders erzählen lässt.

In Ermangelung von Weihnachtsgeistern wie bei Dickens und in „Spirited“: Welchen Rat würden Sie solchen Miesepetern geben, um endlich mal die positiven Seiten des Lebens zu sehen?

Das Problem ist ja, dass Arschlöcher und Misanthropen ungefragten Ratschlägen nicht wirklich offen gegenüberstehen. Deswegen würde es vermutlich nicht viel bringen, sie belehren zu wollen. Damit sich jemand so grundlegend ändert, braucht es schon einen einschneidenden Moment der Selbsterkenntnis. Das ist quasi das, wofür die Geister bei Dickens als Metapher dienen.