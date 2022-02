Russisches Militärgericht : Sechzehnjähriger erhält fünf Jahre Haft für Chat

Ein russisches Militärgericht hat am Donnerstag drei 16 Jahre alte Jungen verurteilt, zwei von ihnen zu Bewährungsstrafen, den dritten, Nikita Uwarow, zu fünf Jahren Lagerhaft, da sie eine „Schulung zu einer terroristischen Tätigkeit durchlaufen“ hätten. Die Ankläger stützten sich auf Social-Media-Chats der drei untereinander. Die Jungen stammen aus der knapp 90.000 Einwohner zählenden Stadt Kansk im sibirischen Gebiet Krasnojarsk und waren zum Zeitpunkt ihrer Festnahme 2020 14 Jahre alt; auch in Russland beginnt in diesem Alter die Strafmündigkeit.

Die drei Freunde hatten in ihrer Heimatstadt Flugblätter geklebt, etwa eines gegen soziale Ungleichheit an das Gebäude des Pensionsfonds und eines zur Unterstützung politischer Gefangener an die Vertretung des Geheimdiensts FSB. Nach der Festnahme wurden die drei laut Rechtsschützern Tag und Nacht verhört, ohne dass Erziehungsberechtigte zu ihnen vorgelassen wurden. Zwei der Jungen ließen sich auf Erklärungen ein, in denen sie Uwarow belasteten, der daraufhin als „Anführer“ dargestellt wurde. Später widerriefen sie die Erklärungen. Auf den Smartphones der Jungen fanden die Ermittler Chats in den sozialen Netzen „VKontakte“ und „Telegram“, in denen es um Politik, Musik und Feuerwerkskörper ging. Die Schüler sollen auch besprochen haben, dass man im Computerspiel „Minecraft“ die Sprengung von Gebäuden der Sicherheitskräfte nachstellen könne. Obwohl diese Äußerungen laut russischen Medienberichten dann nicht in die Anklage eingingen, ist der Fall mal nach den „Kansker Jugendlichen“, mal als „Fall Minecraft“ benannt.

Die Machthaber nutzen den Fall, um die immer weiter ausufernde Kontrolle über das Internet zu rechtfertigen. So sagte Alexandr Bortnikow, der Leiter des Ermittlungskomitees, Terroristen nutzten Computerspiele, um „Nutzer in Spielsituationen hineinzuziehen, in denen sie Terroranschläge verüben“. Vorgeworfen wurde den Kansker Schülern auch, „Sprengsätze“ angefertigt und aufbewahrt zu haben; dabei handelte es sich um Böller, die sie in Gärten oder Ruinen zündeten.

Der Junge will in Berufung gehen

Nikita Uwarow, der von Beginn an jede Schuld abstritt, war schon von Juni 2020 bis Mai 2021 in Untersuchungshaft; er berichtete über Druck und Gesundheitsprobleme im Gefängnis. Einer seiner Freunde stand unter Hausarrest, der andere zunächst ebenfalls, kam dann aber zehn Monate in Untersuchungshaft, weil er auflagenwidrig das Internet genutzt habe. Dass die Jungen im vergangenen Mai auf freiem Fuß auf den Prozess warten konnten, mag an öffentlicher Unterstützung gelegen haben. Pläne, sie gar wegen Gründung einer Terrorvereinigung anzuklagen, wurden fallengelassen. Doch auch so drohten den Minderjährigen bis zu zehn Jahren Haft.

Am Montag sagte Uwarow in seinem Schlusswort vor Gericht, er habe den „Despotismus gewissenloser Systemmitarbeiter“ selbst erfahren. Wenn er eine Haftstrafe antreten müsse, „werde ich sie reinen Gewissens und mit Würde antreten“. Er sei nicht der Anführer gewesen, „wir waren gleich und einfach befreundet.“ Der Junge bedankte sich für die Unterstützung, die er und seine Mutter erführen. Das Gericht bat Uwarow, ihm zu ermöglichen, die Schule abzuschließen und seinen Bildungsweg fortsetzen zu können, auch wolle er „weit weg“ von den Geheimdienstlern.

Der Junge will in Berufung gehen, kommt nun aber zunächst wieder in Untersuchungshaft; ein Foto aus der Gerichtssitzung, das seine Mutter machte, zeigt ihn mit einer Handschelle an eine daneben sitzende Person gefesselt. Nach Zählungen von Journalisten sind seit 2017 in Russland 35 Verfahren gegen Jugendliche eröffnet worden, denen Massenmorde, Terroranschläge oder extremistische Handlungen vorgeworfen werden. In keinem der Fälle seien Leute verletzt worden, es gebe nur Vorwürfe von Ermittlern, dass die Schüler etwas hätten anrichten wollen.