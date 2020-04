Überlebende der NS-Zeit : Der Bericht der Weißen Lilie

Die Russin Lilija Derjabina, 83, wurde als Kind in deutsche Zwangsarbeit verschleppt. Jetzt hat sie ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Ihr Leid endete nicht mit der Rückkehr in die sowjetische Heimat.

Die 83 Jahre alte Lilija Derjabina in ihrer Wohnung in Perm Bild: Viktorija Tarassenko

Am Rande der Stadt Perm am Ural, in einer Einzimmerwohnung im dritten Stock eines Sowjetwohnblocks, lebt Lilija Derjabina, 83 Jahre alt, hellblaue Augen, schneeweißes Haar. Wenn sie erzählt, wirkt sie wie ein General, der entschieden und kraftvoll auch durch die größten Schrecken führt. Lilija Wassiljewna, so ihr Vatersname, hat so viel erlebt, dass sie Härten des Alltags stoisch erträgt. So wie neulich, als ein besoffener Nachbar sie schlug, nachdem sie ihn im Treppenhaus zur Rede gestellt hatte: Nach einigen Tagen im Krankenhaus entließ sich Lilija Derjabina selbst. Sie hasst Abhängigkeit, liebt ihre Freiheit. Lilija Derjabina hat vier Jahre ihrer Kindheit im Krieg verbracht, anderthalb Jahre davon in deutscher Gefangenschaft.

Dass sie nur einen Meter und 44 Zentimeter misst, ist eine Folge jahrelangen Hungers, der nach dem Krieg weiterging. Im Alter von sieben oder fast sieben Jahren wurde Lilija mit ihrer Mutter und dem kleinen Bruder nach Deutschland verschleppt; das war laut einer Bescheinigung, die der sowjetische Geheimdienst KGB 1990 ausstellte, im September 1943. In dürren Behördenworten steht dort, dass Lilija Derjabina in Kriegsgefangenenlagern in Trier und Göttingen festgehalten, im April 1945 von amerikanischen Truppen befreit und am 5. Juni 1945 in Magdeburg „dem sowjetischen Kommando übergeben“ wurde. Mehr als siebzig Jahre nach Kriegsende hat Lilija Derjabina ihre eigenen Erinnerungen an die Zeit in NS-Deutschland und an ihre Rückkehr in die Sowjetunion aufgeschrieben und dank Unterstützern in kleiner Auflage drucken lassen können.

Nur das Überleben zählt

Darin schildert Lilija Derjabina, wie sie im Juni 1941 als vier Jahre altes Mädchen mit ihrer Familie aus Wladiwostok am Pazifik in die Stadt Brjansk ganz im Westen der Russischen Sowjetrepublik fährt, zum Familienbesuch beim Großvater. Dort wird die Familie vom deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 überrascht. Ihr Vater, ein Militär, meldet sich zum Dienst. „Alle glaubten an einen schnellen Sieg, dass in zwei, drei Wochen alles vorbei ist“, sagt Derjabina. Die Familie wird den Vater nach dem Krieg wiedersehen, aber nie wieder wirklich zusammenfinden.

In Brjansk wird Lilija Zeugin, wie ein deutscher Panzer ein Kind überrollt. Von diesem Moment an habe sie nicht mehr geweint oder gelacht, sei nur noch aufs Überleben aus gewesen, schreibt sie. Als die Familie keine Lebensmittel mehr von dem Großvater aus einem nahen Dorf erhält, macht sich die Mutter mit ihrer Tochter und dem im Dezember 1941 geborenen Bruder dorthin auf – und wird Zeuge, wie die Deutschen den Großvater als Partisanenführer hinrichten. Zuvor hatten sie ihn schwer gefoltert. Ein Übersetzer sagt der Mutter, sie habe „Glück gehabt“, werde nicht hingerichtet, sondern könne ihre Schuld sühnen, indem sie „für das Reich“ arbeite.

Ein deutscher Soldat schleudert das Mädchen in einen Güterzugwaggon; Lilija verletzt sich, kann bis heute ihren rechten Arm nicht richtig heben. Wohl irgendwo im besetzten Polen werden Mütter und Kinder getrennt. Das aber sieht Lilija Mutter rechtzeitig, leert ihr Gepäck, legt den kleinen Jungen in den Koffer und lässt die Tochter in den Sack steigen. Es funktioniert; die drei bleiben beisammen.