Ruhestand im Süden : Wenn alle Freunde weg sind

Marie lebt in Palma – und das schon seit 14 Jahren. Integriert ins mallorquinische Inselleben ist sie trotzdem nicht. Bild: Philipp Schulte

Manchmal spricht Marie drei Tage lang mit niemandem. Als letztens ihre Tochter anrief, sagte sie: „Tut mir leid, ich krächze, meine Stimme ist nicht geölt.“ Marie, 73, kurze, blond gefärbte Haare, lacht, als sie das erzählt, versucht, ihre Situation mit Humor zu nehmen. Aber: „Es gibt Momente, die wehtun. Ich rede die Dinge nicht schön.“ Daran ändert auch der Meerblick nichts. Marie lebt auf Mallorca. Sie sitzt an einem heißen Julinachmittag in einem Restaurant und isst paniertes Schweineschnitzel mit Pommes. Schaut immer wieder auf die Bucht von Palma. Das Wasser funkelt, Kinder planschen, Kitesurfer heben ab, Paare küssen sich. In der Masse aber ist Marie allein.

Wie sie wandern viele Rentner nach Südeuropa aus, nach Spanien, Italien, Portugal. Die genaue Zahl vermag niemand zu nennen. Fest steht: Mallorca ist ein beliebtes Ziel. Die Baleareninsel lockt mit einer quirligen Hauptstadt, Dörfern, Bergen, flachem Land, milden Wintern und guter Anbindung. Die Rentner planen den Umzug mehrere Jahre im Voraus, renovieren ein Bauernhaus im Tramuntana-Gebirge oder legen sich eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick zu. Auf Mallorca gibt es deutsches Essen, deutsche Supermärkte, deutsche Ärzte, deutsche Medien – eine teutonische Parallelgesellschaft. Doch mit dem Alter werden sie weniger mobil, krank, vereinsamen. Im Ausland – mit einem anderen Sozialsystem – sind Pro­bleme schwieriger zu meistern.