Rudolf Edelmann erlebte Weihnachten 1945 in einem englischen Kriegsgefangenenlager nahe der Kleinstadt Bungay in Suffolk. Dort führte er ein Tagebuch in Briefform. Adressatin war seine Frau Lieselotte, die im Januar 1945, als er schon in Gefangenschaft war, den ersten gemeinsamen Sohn Ralph zur Welt gebracht hatte. Darum nennt er sie auch liebevoll „Mutti“ und unterschreibt mit „Papi“.