Virales Video : RTL fordert Xavier Naidoo zu Erklärung auf

Der Fernsehsender RTL fordert Popstar Xavier Naidoo auf, sich zu einem viralen Video zu erklären. In dem Posting, das RTL am Mittwoch über Twitter verbreitete, heißt es: „1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus 2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video 3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier #Naidoo“.

Derzeit sorgt in den sozialen Medien ein Video für großes Aufsehen, in dem dem Anschein nach der Sänger Xavier Naidoo zu sehen ist. Der Mann mit großer Sonnenbrille, Cape und orangefarbenem Hoodie singt er eine Strophe, in der unter anderem Flüchtlinge als „Wölfe“ bezeichnet. In den Kommentarspalten werfen zahlreiche Nutzer dem Sänger Naidoo nun Rassismus vor und erinnern daran, dass Naidoo in den vergangenen Jahren immer wieder durch verschwörungstheoretische Aussagen auffiel.

Wer das Video wann ins Netz stellte, ist unklar. Über Youtube verbreiteten es vor allem Kanäle, die sich selbst als „Patrioten“ bezeichnen oder in der Vergangenheit bereits rechte Inhalte teilten. Eine Bitte um Stellungnahme gegenüber der F.A.Z. ließ das Management von Xavier Naidoo am Mittwoch zunächst unbeantwortet.

Auf dpa-Anfrage fügte RTL noch hinzu: „RTL distanziert sich ganz klar von Rassismus in jeglicher Form. Wir klären mit Xavier, was es damit auf sich hat“ - man werde sich so bald wie möglich äußern.

Der 48 Jahre alte Naidoo sitzt derzeit mit Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). An diesem Samstag geht die Show in die Live-Phase. Ob Naidoo dann noch Juror ist, sagte RTL am Mittwoch zunächst nicht.