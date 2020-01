© TVNOW/Arya Shirazi

Claudia Norberg

Sie ist die Ex. Ja, die Ex von dem Wendler. Als wäre eine Trennung nach 30 langen Ehejahren nicht schon schmerzhaft genug, hat der Wendler bekanntlich schnell eine neue Frau an seiner Seite gefunden, die zu Beginn der Liaison gerade 18 Jahre alt geworden und damit nur unwesentlich älter war als Michael Wendlers eigene Tochter. Die fand das zu Beginn gar nicht lustig, posiert aber inzwischen mit ihrer jungen Stiefmama fröhlich auf Instagram – während des Wendlers Freundin wiederum fröhlich für den Playboy posiert. Für Claudia Norberg ist all das ziemlich bitter, wie sie offen zugibt. „Es war keine einfache Zeit für mich, zudem hat mir die ständige Medienpräsenz von Michael und Laura zu schaffen gemacht”, sagte sie der „Bild”-Zeitung. Und da sie nach der Trennung wohl auch nicht mehr als des Wendlers Managerin arbeitet (laut „Bunte” ist sie sogar insolvent), zieht sie nun in den Dschungel, vermutlich um ihr geschundenes Herz allen RTL-Zuschauern einmal in Ruhe auszuschütten.Ihre Rolle: Die Erfahrene. Wer so eine Trennung verkraftet hat, verkraftet viel. Auch harte Dschungelprüfungen. Norberg hat Chancen, weit zu kommen. Wenn sie in Zebrahoden oder dergleichen beißen muss, kann sie sich ja immer noch vorstellen, es wäre der Hoden ihres Ex-Manns.