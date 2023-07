Aktualisiert am

Royaler Geburtstag in London : Der kleine Prinz sieht seinem Vater immer ähnlicher

Der britische Prinz George wird am Samstag zehn Jahre alt. Zur Feier des Tages haben Thronfolger William und Prinzessin Kate ein neues Foto ihres ältesten Sohnes veröffentlicht.

Kate, Charlotte, George und William am vergangenen Sonntag in Wimbledon. George trägt Anzug, wie sein Vater. Bild: AP

Der britische Prinz George ist am Samstag zehn Jahre alt geworden. Der Kensington-Palast veröffentlichte zur Feier des Tages ein neues Porträtfoto des ältesten Sohnes von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate (beide 41) in den sozialen Netzwerken.

Darauf sitzt George auf einer Steintreppe und lächelt freudig in die Kamera. Er trägt ein blau-weiß kariertes Hemd und eine petrolfarbene Hose. In seinen Gesichtszügen ist eine deutliche Ähnlichkeit zu seinem Vater zu erkennen. Fotografiert hat ihn die Porträtspezialistin Millie Pilkington Anfang Juli.

Der amerikanischen Zeitschrift Vanity Fair zufolge haben William und Kate eine Geburtstagsfeier in ihrem Zuhause in Windsor geplant, bei der Fußball, eines der liebsten Hobbys von George, eine große Rolle spielen soll.

Prinz George war am 22. Juli 2013 im Londoner St. Mary's Hospital zur Welt gekommen. In der britischen Thronfolge steht der Enkel von König Charles III. (74) hinter seinem Vater auf Rang zwei. George hat zwei jüngere Geschwister, Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Der kleine Prinz tritt inzwischen häufiger in der Öffentlichkeit auf. In diesem Jahr übernahm er die Rolle eines Ehrenpagen bei der Krönung seines Großvaters, König Charles III. Zum Wimbledon-Finale am vergangenen Sonntag trug George wie sein Vater einen Anzug.