Robert de Niro und Al Pacino : „Die Herren bei Paramount waren nicht so begeistert“

Mr. De Niro, es hat lange gedauert, bis Ihr neuer Film „The Irishman“, der seit Donnerstag im Kino läuft, Wirklichkeit wurde. Ursprünglich war das Projekt Ihre Idee, und das schon vor vielen Jahren, nicht wahr?

De Niro: Ich weiß nicht, ob ich den Film als meine Idee bezeichnen würde. Aber der Auslöser kam wohl zumindest von mir. Martin Scorsese und ich arbeiteten vor etlichen Jahren an einem anderen Projekt zusammen, der Romanverfilmung „The Winter of Frankie Machine“. Da ging es um einen alternden Auftragskiller an der Westküste, also eine ganz andere Geschichte als unser jetziges Mafia-Epos. Wir waren eigentlich schon fast startklar: Meine Produktionspartnerin Jane Rosenthal hatte alles unter Dach und Fach gebracht, von Paramount Pictures hatten wir schon grünes Licht. Doch dann griff ich, eigentlich zur Vorbereitung auf meine Rolle, zu dem Roman „I Heard You Paint Houses“.