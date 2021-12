„West Side Story“-Darstellerin : „Tränen habe ich mir nicht erlaubt“

Anfang der Sechzigerjahre spielte Rita Moreno, geboren in Puerto Rico und Ende zwanzig, eine Rolle, die ihr Leben verändern sollte. Als Anita in der Kinoversion des Musicals „West Side Story“ zeichnete man sie als erste Schauspielerin mit lateinamerikanischen Wurzeln mit dem Golden Globe und dem Oscar aus. Jetzt ist Moreno mit beinahe neunzig Jahren noch einmal in einer „West Side Story“ zu sehen: in Steven Spielbergs Remake (das am vergangenen Donnerstag in den Kinos startete). Ein kleines Kinowunder.

Sechzig Jahre nach der Premiere der Originalversion noch einmal „West Side Story“. Kommt Ihnen das nicht auch etwas surreal vor?

Es war tatsächlich sehr surreal, auf diesem Filmset zu stehen. Ich habe eine Szene mit der Schauspielerin, die jetzt Anita spielt. Und das war echt bizarr und verrückt. Aber die Tatsache, dass dieses Remake existiert, ist für mich vor allen Dingen fürchterlich aufregend. Mir fehlen die Worte, um auszudrücken, was ich empfinde. Allein die Tatsache, dass ich noch da bin, um das zu erleben, ist ein Wunder. Am 11. Dezember werde ich neunzig Jahre alt. Und ich kann selbst manchmal nicht glauben, was ich auf diesem Weg alles erlebt habe.

Was bedeutet es Ihnen, den Film auch mitproduziert zu haben?

Das bedeutet mir wirklich eine Menge. Denn Steven (Spielberg) hat mir diesen Titel nicht einfach als Geste angeboten. Er wollte meine Meinung hören. Es ging dabei nicht nur darum, wie wir den Film damals gedreht haben. Ihn interessierte, was meiner Meinung damals bei der Entwicklung und Umsetzung der Charaktere fehlte. Und das wollte er in seiner neuen Version berücksichtigen.

Die Version von 1961 spielte vor dem Hintergrund der Diskussionen um Einwanderung und Jugendgangs. Maria, die weibliche Hauptfigur, war eine Puerto-Ricanerin, wurde aber von Hollywoodstar Natalie Wood verkörpert, einer Weißen. Was hat Ihnen persönlich damals gefehlt?

Wir haben die Geschichte diesmal sehr viel klarer und geradliniger erzählt. Vor allen Dingen wird diesmal der politische Aspekt herausgearbeitet, der damals völlig unterging. Und alle Rollen, die einen spanisch-lateinamerikanischen Hintergrund haben, werden diesmal auch von Schauspielerinnen und Schauspielern mit dieser Herkunft gespielt. Steven hat wirklich alles gegeben, um all das richtig zu machen, was damals falsch gelaufen ist. Es tut mir leid, das zu sagen, und ich will auch nicht, dass es sich so anhört, als würde ich das Original kritisieren. Denn ohne das hätten wir jetzt nicht diese Version.

Was halten Sie heute von Ihrer damaligen Performance?

Ich glaube, ich war ganz gut. Ich stand voll im Saft und hatte jede Menge Energie. Und ich habe diese Figur sofort begriffen. Ich kannte Anita. Deswegen konnte ich beim Spielen sofort in die Tiefe gehen. Denn irgendwie war ich Anita. Es gab so viele Parallelen zu meinem eigenen Leben. Ich musste mir gar nicht erst eine Hintergrundgeschichte für sie ausdenken. Denn die kannte ich. Und ich wusste instinktiv, was sie denkt und was sie sagen würde.

Sie haben schon im Alter von sechzehn Jahren das Haupteinkommen Ihrer Familie verdient. Wie sind Sie mit dieser Verantwortung klargekommen?

Ich habe es einfach akzeptiert. Aber für die ganze Familie war ich finanziell erst verantwortlich, als ich mit achtzehn nach Hollywood ging. Da hatte sich meine Mutter von meinem Stiefvater scheiden lassen. Mein kleiner Bruder war damals noch ein Baby, und es gab eben nur noch uns drei. Ich war damals vor allem sehr glücklich, dass MGM mich unter Vertrag nahm und ich ein regelmäßiges Einkommen hatte. Aber meine Mutter hatte irgendwann auch wieder Jobs. Entweder sie konnte das Baby mitnehmen, oder ich passte darauf auf, wenn ich gerade keinen Film drehte. Irgendwie haben wir uns durchgeschlagen.