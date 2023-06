Vor 300 Jahren wurde am Frøynigsfjell, einem Berg in der Nähe der norwegischen Stadt Trondheim, ein Verbrechen begangen. Ein dänischer Missionar raubte dem Medizinmann und Priester der dort beheimateten samischen Urbevölkerung, dem Schamanen Bendix Andersen, dessen wichtigstes Werkzeug.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Nach Zwischenstationen im Kuriositätenkabinett des dänischen Königs und einer Abstellkammer der Herzöge von Sachsen-Hildburghausen fand es einen Platz im Schloss Elisabethenburg, das zu den Meininger Museen gehört. Am Mittwoch hat die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach nun einen bemerkenswerten Beschluss gefasst: Das Museum gibt den Schatz des Schamanen, sein ungewöhnlichstes Objekt, nach Norwegen ab.

Bendix Andersens Werkzeug ist eine Trommel aus Kiefernholz und Rentierhaut, mit stilisierten Zeichnungen von Jägern, Bergen, Booten und Tieren verziert. Der Schamane benutzte sie zum Wahrsagen und um sich trommelnd in spirituelle Ekstase zu ver­setzen. In der historischen Instrumentensammlung am einstigen Meininger „Musenhof“ feinsinniger Territorial­fürsten ist das Objekt nach allen denk­baren Kriterien ein Fremdkörper. „Wir schätzen die Trommel hier sehr, aber sie ist bei uns ein Kuriosum“, sagt Museumsdirektor Philipp Adlung der F.A.Z. „Der Wirkung, die sie in ihrer Heimat haben könnte, können wir hier nicht gerecht werden. Deshalb habe ich dem Stiftungsrat vorgeschlagen, dass wir die Trommel zurückgeben.“

Wichtige Zeugnisse der samischen Kultur

Der Stiftungsrat, besetzt mit Politikern und Kulturschaffenden aus Stadt, Kreis und Freistaat, hat den Vorschlag angenommen. Nicht nur weil Museumsleute sonst eher zum Horten als zum Hergeben neigen, ist der Fall erklärungsbedürftig.

Schamanentrommeln sind die wichtigsten materiellen Zeugnisse der vorchristlichen samischen Kultur. Nur wenige sind der Zerstörung durch Missionare und Kolo­nisatoren entgangen, von denen die Urbevölkerung im hohen Norden verächtlich „Lappen“ genannt wurde. Und nur eine Handvoll sind heute in den samischen Siedlungsgebieten in Norwegen, Schweden und Finnland zu sehen. Dagegen lagern gleich 15 Trommeln in völkerkundlichen Sammlungen in Deutschland: im Berliner Museum Europäischer Kulturen etwa, im Grassimuseum in Leipzig, in Hamburg, Köln und Dresden. Die Meininger Trommel sticht heraus, weil ihre Herkunft so gut dokumentiert ist.

Zum üblichen Muster der Rückgabe von Kulturgütern passt die Trommel nicht. Das fängt mit der Täter-Opfer-Zuschreibung an. Weder in Norwegen noch in Thüringen käme jemand auf die Idee, den heutigen Besitzern der Trommel das 1723 begangene Unrecht vorzuwerfen. Zu verschlungen ist der Weg, auf dem die Trommel nach Meiningen kam. Es geht also nicht um Schuld und Sühne, sondern schlicht darum, wo dieses Objekt am besten aufgehoben ist. Ungewöhnlich ist auch, dass diese Restitution von Süd nach Nord verläuft und nicht umgekehrt. Sozioökonomisch handelt es sich ebenfalls um eine Seltenheit. Das Wohlstandsniveau in Norwegen ist höher als in Deutschland.

„Für uns Samen hat diese Trommel eine besondere Bedeutung“

Niemand muss sich Sorgen darum machen, ob die Schamanentrommel in ihrer Heimat würdig zur Schau gestellt werden kann. Das Südsamische Museum, das die Trommel bekommen soll, hat gerade einen schicken Neubau bezogen, der für umgerechnet zehn Millionen Euro in der 2000-Einwohner-Gemeinde Snåsa errichtet wurde, zwei Autostunden südlich vom Frøynigsfjell und 2000 Kilometer nördlich von Meiningen. Birgitta Fossum, die Museumsdirektorin aus Snåsa, hat die Rückgabe beantragt – nicht mit einem moralischen Vorwurf, wie sie betont, sondern aus Begeisterung für das Objekt: „Für uns Samen hat diese Trommel eine besondere Bedeutung. Sie macht uns stolz auf unser kulturelles Erbe. Und sie erinnert uns zugleich an die jahrhundertealte Unterdrückung durch die Nationalstaaten in Nordeuropa.“ Aus den Städten Oslo, Kopenhagen und Stockholm, wo diese Unter­drückung ihren Ausgang nahm, haben die Samen in den vergangenen Jahren schon Trommeln zurückbekommen. Die Meininger Trommel ist die erste, die von außerhalb Skandinaviens heimkehrt.

Mehr zum Thema 1/

Museumsdirektorin Fossum war Anfang Juni in Thüringen, um den Coup anzubahnen. „Wir jubeln über die Entscheidung“, sagt sie. „Ich weiß schon, welchen Platz die Trommel bei uns bekommen wird.“ Möglichst noch dieses Jahr soll die Restitution erfolgen, im 300. Jahr nach dem Raub vom Frøynigsfjell. Die einzige Bedingung dafür soll sein, dass Wissenschaftler freien Zugang zur Trommel erhalten sollen. „Wenn wir eine Kopie bekommen, nehmen wir sie gern“, sagt der Meininger Museumsdirektor Adlung. „Aber wenn nicht, dann nicht. Man muss sich auch trennen können.“

Ob die Meininger Entscheidung ein Vorbild für andere deutsche Museen mit samischen Kunstschätzen wird? Zurzeit er­fassen Wissenschaftler in einem vom norwegischen Kulturministerium finanzierten Projekt erst einmal, wie groß diese Bestände überhaupt sind. Rund 2300 Gegenstände dürften es sein, überschlägt die Projektleiterin Cathrine Baglo von der Universität Tromsø, vor allem Trachten und Kunsthandwerk. „Die Inventarlisten stimmen nicht immer mit den tatsächlichen Verhältnissen überein“, berichtet Baglo. „Viele Museen wissen nicht einmal, ob sie samische Objekte in der Sammlung haben. So gesehen, kann unsere Arbeit höchstens der allererste Schritt zu weiteren Rückgaben sein.“ Fünf deutsche Museen hat Baglo mit ihrem Team bisher besucht. Als Nächstes stehen Häuser in Lübeck, Köln und Mannheim auf ihrer Liste.