Renée Zellweger im Interview : „Auch ich kenne Selbstzweifel“

Aktualisiert am

Für ihre Rolle als Judy Garland ist Renée Zellweger für einen Golden Globe nominiert. Im Gespräch erzählt sie, wie hart es war, der Künstlerin so nah wie möglich zu kommen – und warum sie das vor 15 Jahren gar nicht geschafft hätte.

Frau Zellweger, für Ihre Rolle in „Judy“ haben Sie sicher Dutzende Filme, Konzertaufnahmen, Talkshowauftritte und andere Videos von Judy Garland gesichtet. Was hat Sie bei Ihrer Vorbereitung am meisten beeindruckt?

Ihre Bühnenauftritte waren für mich am wichtigsten, denn die waren es ja, die ich für unseren Film vor allem nachempfinden musste. Und dabei haben mich vor allem die wundervollen Blicke begeistert, die sie ihrem Publikum zuwirft. Sie konnte auf eine Art und Weise eine Verbindung zu ihren Fans herstellen, die ihresgleichen sucht. Wie nannte ihr früherer Mann Sid Luft sie einmal? Eine „irische Hexe“, denn sie konnte betören und bezaubern wie niemand sonst.