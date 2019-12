Religionskritik : Denn dein ist die Soße in Ewigkeit

Nudel statt Hostie: Margaritos von Bucatini, bürgerlich Christian Mohr, verteilt in Abendmahl-Manier Spaghetti bei der „Nudelmesse“ in einem Restaurant in Wuppertal. Bild: Stefan Finger

Die Nudelmesse hält an diesem Tag Bruder Stellinus. Er hat sich dafür ein Piratentuch um den Kopf gebunden und einen schwarzen Umhang angezogen. Hinter ihm hängen Fahnen des heiligen Spaghettimonsters, eines Wesens mit Glubschaugen und Nudel-Tentakeln. Vor ihm sitzen ein halbes Dutzend Leute in Piratenverkleidung um einen Tisch der Gaststätte „Nudeltöpfchen“ in Wuppertal. Bruder Stellinus, bürgerlich Ingo Schmidt, spricht kurz vor dem dritten Advent: „Unser täglich Pasta gib uns heute und vergib uns unsere Reiskugeln, wie auch wir vergeben den Kartoffelessern. Und führe uns nicht nach Kansas, sondern erlöse uns von den Fundamentalisten.“

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Was soll der Quatsch? Spaß machen, sagen die Anwesenden, Religion verballhornen, die Kirche kritisieren. Los ging es in Amerika. Ein Physiker entwickelte die Religionsparodie vor 15 Jahren in Kansas als Reaktion auf Kreationisten, die forderten, im Schulunterricht die göttliche Schöpfungsgeschichte gleichberechtigt mit der Evolutionstheorie zu lehren. Solange niemand nachweisen könne, dass nicht das Fliegende Spaghettimonster die Welt erschaffen habe, solle diese Lehre doch bitte auch unterrichtet werden, so Bobby Henderson in einem offenen Brief an die Schulbehörde von Kansas. Bruder Stellinus drückt es so aus: „Unser lieber Prophet Bobby ist erleuchtet worden vom Fliegenden Spaghettimonster.“