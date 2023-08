Was, wenn der Glaube verdunstet? Wenn es die Kirchen gar nicht mehr gäbe? Der Religions­soziologe Detlef Pollack über das Heilige, letzte Dinge, höfliche Protestanten – und Katholiken, die sich was vormachen.

„Die Lage der Religionen in der Moderne ist vertrackt“: Religionssoziologe Detlef Pollack beim Fototermin für die F.A.S. in Berlin Bild: Jens Gyarmaty

Herr Professor Pollack, gerade kürzlich wieder gab es neue Zahlen: Die Kirchen verzeichnen so viele Austritte wie niemals zuvor. 520.000 Menschen verließen im vergangenen Jahr die katholische, 380.000 die evangelische Kirche. Was geschieht da?

Die aktuellen Zahlen haben natürlich viel mit den Missbrauchsfällen zu tun und verlorenem Vertrauen. Vielen Leuten leuchtet auch immer weniger ein, warum sie Kirchensteuern bezahlen sollen, wenn sie zugleich die Angebote der Kirche niemals in Anspruch nehmen. Das ist allerdings bloß die Oberfläche des Phänomens. Im Kern kämpfen die Kirchen bis heute mit dem Kulturbruch, den ich auf die Sechzigerjahre datieren würde. Damals breitete sich der Wohlstand aus, und die Konsumkultur konnte sich richtig etablieren. Breite Teile der Bevölkerung begannen, den Kompass ihres Lebens auf Selbstverwirklichung und Erlebnismöglichkeiten auszurichten. Auch in religiösen Fragen sagen seither viele Menschen: Ich bestimme selbst, was ich glaube oder nicht. – Die Kirchen haben das übrigens damals schon sehr genau registriert. Das hat ihnen aber nicht geholfen. Denn Sie können den christlichen Glauben nicht völlig individuali­sieren. In den Kirchen gibt es Kanzeln, da wird gelehrt, ein objektiver Anspruch erhoben. Die Kirchen können die individualistische Verflüssigung der religiösen Vorstellung daher aus guten Gründen nicht vollständig mitmachen. Die Religion und die Moderne stehen insofern in einer sehr grundsätzlichen Spannung.