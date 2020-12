Hollywood-Auktion : Rekordsumme für Bonds legendäre Pistole

Aktualisiert am

Die Pistole, die Sean Connery als James Bond gern auf Schurken richtete, ist in Kalifornien versteigert worden. Sie war begehrter als das Auktionshaus dachte.

Die Pistole, die Sean Connery bei seinem ersten Auftritt als James Bond in „Dr. No“ trug, hat bei einer Versteigerung in Kalifornien alle Erwartungen übertroffen. Die Walther PP kam am Donnerstag für mehr als 256.000 Dollar unter den Hammer.

Das Auktionshaus Julien’s in Beverly Hills, das die Waffe im Auftrag des Filmproduzenten und Sammlers Dan Lanigan versteigerte, hatte ein Höchstgebot von 150.000 bis 200.000 Dollar erwartet.

Die Pistole zählt zu den bekanntesten Requisiten der James-Bond-Filme nach den Romanen von Ian Fleming. Connery, der im Herbst im Alter von 90 Jahren starb, hatte sie 1962 in der Rolle des britischen Spions auch auf verschiedenen Werbeplakaten getragen. Nach dem ersten Part als Bond in „Dr. No“ stand der Schauspieler bis 1967 für weitere vier Filme der Reihe, darunter „Goldfinger“ und „Man lebt nur zweimal“, vor der Kamera. Im Jahr 1983 war Connery in „Sag niemals nie“ zum letzten Mal als Spion mit dem Codenamen 007 zu sehen – im Film und auf den Kinoplakaten mit der Walther PP.