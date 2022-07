Die nachchristliche Generation : Der Glaube hat seine Relevanz verloren

Die Zahl der Kirchenaustritte ist so hoch wie nie, und daran ist nicht nur der Missbrauchsskandal schuld: Gott und die Kirche sind nicht mehr wichtig. Denn Werte hat die Jugend auch so.

Lukas ist Atheist. Zumindest sagt er: „Heute glaube ich wahrscheinlich an keinen Gott mehr.“ Aber früher, als Kind, war es anders. Denn der 31-Jährige ist so gläubig aufgewachsen, dass er die Menschen in seiner ehemaligen freikirch­lichen Gemeinde „fast schon fundamentalistisch“ nennt.

Vielleicht war es ein kurzer Gruß aus der Vergangenheit, der Lukas erreichte, als er seine Kirchenaustrittsbescheinigung entgegennahm: „Ich dachte plötzlich: Oh, jetzt komme ich in die Hölle.“ Aber sein schlechtes Gewissen verflog so schnell, dass Lukas heute darüber lachen kann. Er weiß nicht mehr genau, wann es anfing, aber mit jedem Jahr, das er älter wurde, verlor er ein Stück seiner Religiosität. 2018 ist er ausgetreten – seine Ar­beitskollegen hatten sich schon gewundert, dass jemand in ihrem Team überhaupt noch in der Kirche war. 2020 war er das letzte Mal bei einem Gottesdienst: Seine Schwester heiratete. Daran erinnern, was der Pfarrer gesagt hat, kann er sich kaum noch. Warum auch? Predigten hatten für ihn schon längst ihre Bedeutung verloren.

In dieser Woche hat die katholische Kirche die Austrittszahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. 360.000. Ein neuer Rekord. Addiert man sie mit denen der evangelischen Kirche (EKD), kommt man auf 640.000 Ausgetretene allein 2021. So viele wenden sich ab, dass die Gemeinden nicht mehr hinterherkommen. In Würzburg zum Beispiel müssen Austrittswillige vier Wochen auf einen Termin warten. Dabei hat die Stadt die Zahl der Termine erst im März von 38 auf 104 pro Woche aufgestockt.

Es ist eine „erdrutschartige“ Entwicklung

Ein Grund für die nicht enden wollende Kirchenmüdigkeit ist der Umgang der katholischen Bischöfe mit den Missbrauchsskandalen. Aber dahinter steht noch eine andere, fundamentalere Entwicklung. Der Religionssoziologe Detlef Pollack nennt sie „erdrutschartig“. Die Generation der heute 25- bis 35-Jährigen hat sich derart schnell von der Kirche entfernt, dass selbst hochrangige EKD-Vertreter glauben, dass gerade die erste nachchristliche Generation heranwächst. Still und leise beenden so viele junge Menschen ihre Kirchenmitgliedschaften, dass man in einer der wenigen aktuellen Statistiken, die nach dem Alter der Austretenden aufgeschlüsselt sind, in der jun­gen Generation einen deutlichen Aus­schlag nach oben erkennt.

Eva sagt gleich zu Beginn des Ge­sprächs: „Die Kirche ist so weit weg von mir.“ Schon ihre Eltern hätten sie eigentlich nur den Großeltern zuliebe getauft. Weil niemand ihrer Freunde sich konfirmieren ließ, hatte sie auch keine Lust drauf. Die Male, die die heute 27-Jährige bei einem Gottesdienst war, kann sie an einer Hand abzählen. Als ihre Mutter im vergangenen Jahr im Koma lag, tat sie et­was, was Kirchenmitglieder als Beten be­zeichnet hätten: Sie wandte sich an eine übersinnliche Kraft. In einer Gemeinde nach Trost zu suchen – daran dachte sie nicht ein einziges Mal. Stattdessen half ihr Freund ihr. Er ist selbst schon mit 19 ausgetreten. Die Forschungen des Religionssoziologen Pollack zeigen: Haben sie sich einmal von der Kirche entfernt, führen auch existenzielle Krisen nur selten dazu, dass Menschen wieder Halt im christ­lichen Glauben suchen.