Würdigung oder Ironie? : Reiterstandbild von Angela Merkel enthüllt

So groß wie ein Fußball : Feuerball über Süddeutschland war ein Meteorit

War es vielleicht Weltraumschrott? Am Donnerstagabend hat ein Feuerball Rätsel aufgegeben, der in Süddeutschland am Himmel zu sehen war. Experten haben nun die Lösung gefunden: Es handelte sich um einen Meteoriten.