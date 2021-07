Reichenau : Eine Insel der Glückseligen

Um halb sieben am Morgen sind auf der Reichenau nur die Glocken der Münsterkirche, die fetten Hummeln in den Blumenbeeten und das leise Säuseln der Beregnungsanlagen zu hören. Die Motoryachten liegen noch im Hafen, die Geländewagen der Tagestouristen stehen noch in den Garagen auf dem Festland und die E-Bike-Radler der Generation 60plus sind auch noch nicht auf der südlichsten Insel Deutschlands unterwegs. Reichenau ist dann, was sie eigentlich sein will: eine „Insel für die Seele“. Unterhalb der Werkgalerie Hochwart, der höchsten Erhebung der Insel, von der aus man einen fantastischen Blick auf den Bodensee hat, fährt ein Gemüsebauer vier rumänische Erntehelfer zum Feld.

Die Klosterinsel misst 4,3 Quadratkilometer. In nicht pandemischen Zeiten kommen pro Jahr eine Million Touristen. Nach dem Abflachen der Inzidenzzahlen erwacht der Tourismus gerade zu neuem Leben. Die Hotels sind gut gebucht, aber die Wirte können gar nicht alle Zimmer belegen, weil das Personal fehlt. Viele haben sich eine andere Arbeit gesucht.