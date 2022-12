Doku von Harry und Meghan : „Weil wir für etwas stehen, zerstören sie uns“

Sollten es Netflix und ihre Helden der Dokumentation „Harry & Meghan“ auf maximale Aufmerksamkeit abgesehen haben, was anzunehmen ist, durften sie an diesem Donnerstag zufrieden sein. Kaum waren die ersten drei Folgen von dem amerikanischen Unternehmen ins Netz gestellt worden, richteten die britischen Zeitungen und Fernsehsender schon Sonderzonen für die Berichterstattung ein.

Und obwohl die Dokumentation mit keinen neuen „Enthüllungen“ aufzuwarten hatte, kam es gleich zu einem handfesten Dementi: Zu keinem Zeitpunkt seien Familienmitglieder gefragt worden, ob sie einen Beitrag zu der Dokumentation leisten wollten, hieß es am Donnerstag im Buckingham Palace. Ebendies hatte Netflix insinuiert. Vorangestellt war der ersten Folge der Hinweis, dass sich Mitglieder der Royal Family „verweigert“ hätten, Inhalte der Serie zu kommentieren.

Vielleicht ist das auch Rabulistik, denn der Herzog und die Herzogin von Sussex, wie sich Harry und Meghan auch nennen, wussten selbst am besten, dass die Familie in Großbritannien ihre mediale Selbstinszenierung nicht mit Interviews oder Kommentaren aufwerten würde. Sie hatte nicht einmal im Nachhinein etwas zu dem Projekt zu sagen, und zwar zu „keinem einzigen Aspekt“, wie es am Donnerstag im Palast hieß.

„Einseitige PR-Anstrengung“

In den britischen Medien wurde die Ausstrahlung entlang der üblichen politischen Trennlinien aufgenommen. Die linke, eher monarchiekritische Presse stürzte sich auf die verklausulierten Rassismusvorwürfe, die Harry erneuerte. „Laut Prinz Harry hat die Königsfamilie nicht verstanden, dass seine künftige Frau Schutz gegen rassistische Angriffe brauchte“, begann der nachrichtliche Bericht im „Guardian“. Die Zeitung bezeichnete die Dokumentation zwar als eine „einseitige PR-Anstrengung“ ohne kritische Gegenstimmen, hob aber die Stellen hervor, in denen Harry seiner Familie „unbewusste Vorurteile über Rassenfragen“ vorhielt und auch, „manchmal eher Teil des Pro­blems als der Lösung zu sein“.

Viel zitiert wurde die Passage, in der Harry offenbar mit Bezug auf seinen älteren Bruder William erklärte: „Einige Familienmitglieder sagten: ‚Aber meine Frau musste da auch durch, warum soll deine Freundin anders behandelt werden, warum sollte sie eine Sonder­behandlung genießen, warum sollte sie geschützt werden?‘ Ich sagte: ‚Der Unterschied ist der Hautfarbenaspekt.‘“ Vor allem mit Andeutungen und Schnitten erzeugten die Filmemacher den Eindruck, als sei Meghan nicht nur innerhalb der Familie Opfer rassistischer Vorurteile gewesen, sondern im ganzen Königreich.

Den konservativen „Daily Telegraph“ erboste es, dass diese Szenen mit Bild­motiven aus dem Brexit-Lager gewürzt wurden. Die Botschaft, schrieb der Kolumnist Ross Clarke gallig, sei ziemlich klar gewesen: „Meghan wurde Opfer einer Bevölkerung, die von der Brexit-Kampagne mit rassistischem und xenophobem Hass aufgeladen wurde. Die einzige Option für Harry und Meghan war es, aus dem rassistischen Höllenloch namens Britannien zu fliehen und Zuflucht zu suchen im bekanntermaßen harmonischen Melting Pot der Vereinigten Staaten.“

Andere belustigten sich darüber, dass es Harry als seine „Pflicht“ und seinen „Dienst“ bezeichnete, die Dokumentation für Netflix zu drehen, um so vor allem „die Ausbeutung durch die Medien zu enthüllen“. Wieder präsentierte sich das Paar, das sich so meisterhaft in Szene zu setzen versteht, als Opfer journalistischer Verfolgung und Ränke – und als Kämpfer für eine höhere Sache. „Weil wir für etwas stehen, zerstören sie uns“, sagte Meghan und meinte dabei mit „sie“ vermutlich sowohl die Presse als auch „die Institution“, wie sie die Royals gerne nennt. Gerade in der scheinbaren Bescheidenheit des Paars wird eine gute Portion Narzissmus erkannt: „Hier geht es nicht nur um unsere Geschichte. Diese war immer größer als wir selbst.“