Rassismus in Deutschland : Das Gefühl, nicht dazuzugehören

Auch in Deutschland beklagen Menschen mit afrikanischen Wurzeln Diskriminierung und Rassismus. Aber ihre Erfahrungen werden kaum thematisiert. Der „Afrozensus“ will das ändern.

Wenn sich schon Kinder wegen ihrer Hautfarbe schlecht fühlen: Auch in Frankfurt wurde am Wochenende gegen Rassismus protestiert. Bild: Helmut Fricke

Eine Polizistin, die bei einer ausufernden Verkehrskontrolle lieber mit dem weißen Beifahrer als mit dem afrodeutschen Fahrer spricht. Ein junger Afrodeutscher, der unschuldig für zwei Stunden von der Polizei festgehalten wird, weil er die gleiche Hautfarbe wie ein gesuchter Krimineller hat. Um solche und andere Geschichten geht es in der Podcast-Folge „Kennst du deine Rechte? Was darf die Polizei, und was darf sie nicht?“, für die sich die afrodeutschen Podcaster „Kinboytalks“ und „Redlektion“ zusammengetan haben. Sie gibt einen Einblick in die Arten von Diskriminierung, die Menschen unterschiedlicher Herkunft in Deutschland erfahren.

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

„Wir müssen solche unangenehmen Thematiken ansprechen und miteinander kommunizieren, um etwas gegen die Differenzen zu tun“, sagen Aurel Kamdem Mabou und Ridal Carel Tchoukuegno von „Redlektion“, was eine Schöpfung aus „Reden“ und „Reflektion“ ist. Die beiden jungen Männer haben deutsche und kamerunische Wurzeln. Ihnen fehlte ein Produkt, das ihren Kulturenmix widerspiegelt. Nun sprechen sie seit über einem Jahr in ihrem Podcast über alles, was sie beschäftigt: den Valentinstag und das erste Bruttogehalt, die Spiritualität ihrer Vorfahren und eben auch über Diskriminierung durch die Polizei oder darüber, dass es rassistisch ist, auf dem Fußballplatz „Du, deck den Schwarzen“ zu sagen, während alle anderen mit der Trikotnummer oder dem Namen angesprochen werden.

Es beginnt mit dem N-Wort

„Rassismus trifft Menschen mit dunkler Hautfarbe alltäglich und hat viele Gesichter“, sagt die Soziologin und Autorin Nkechi Madubuko. „Es beginnt bei einer einfachen Beschimpfung mit dem N-Wort, geht weiter bis zu Ausgrenzung, wenn beispielsweise ein Kind wegen seiner Hautfarbe nicht mitspielen darf, bis hin zu bestimmten Eigenschaften, die einem zu- oder abgeschrieben werden.“

Häufig würden dabei auch heute noch längst widerlegte Rassismustheorien der Kolonialzeit genutzt, die damals als Legitimation für Unterdrückung dienten: Primitivität, geringere Intelligenz, sogenanntes Temperament. „Die Ausgrenzung, Abwertung und Diskriminierung aufgrund von solchen rassistischen Zuschreibungen passiert durch den Bäcker von nebenan, die Erzieherin, im Bewerbungsgespräch oder durch Polizeikontrollen“, sagt Madubuko. „Für die Betroffenen ist die Erfahrung, auf die Hautfarbe reduziert zu werden, verletzend und beschämend.“ Wiederkehrende Erfahrungen ließen zudem das Gefühl aufkommen, ein Mensch zweiter Klasse zu sein, vor allem, wenn Zeugen sich nicht positionierten oder das Verhalten mit Sätzen wie „Stell dich nicht so an“ als normal relativierten.

Mehr als eine Million Menschen afrikanischer Herkunft leben in Deutschland, viele Familien schon über Generationen hinweg. Trotzdem werden ihre Rassismuserfahrungen und ihr Umgang damit kaum thematisiert – höchstens nach aufsehenerregenden Vorfällen wie dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt.

Es fehlt schon an Zahlen und Datengrundlagen, die systemischen Rassismus in Deutschland sichtbar machen könnten – ein Umstand, den eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen 2017 scharf kritisiert hat. Studien zeigen, dass Schwarze und Frauen, die ein Kopftuch tragen, besonders häufig Diskriminierung erleben. „Dezidierte quantitative Analysen, wie Schwarze Menschen in Deutschland leben, gibt es aber nicht“, sagt Daniel Gyamerah, der wie viele andere Wert auf die Großschreibung des Wortes „Schwarz“ legt, da es kein Adjektiv sei, das sich auf die Hautfarbe beziehe, sondern eine Selbstbezeichnung. Gyamerah ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Empowerment-Organisation „Each One Teach One“.