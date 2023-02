Mitte der Sechzigerjahre sorgte sie in einem fellbesetzten Bikini für Furore. Illusionen, warum sie von großen Regisseuren besetzt wurde, machte sie sich nicht. Am Mittwoch ist Raquel Welch mit 82 Jahren gestorben.

Das Angebot war verlockend, genauso ver­lockend, wie sie es war, für den amerikanischen Regisseur Richard Lester. Er wollte „Die drei Musketiere“ nach dem Roman von Alexandre Dumas zum wiederholten Mal neu verfilmen, und sie sollte seine Constance Bonacieux sein. Raquel Welch fühlte sich geehrt, an der Seite von Oliver Reed und Faye Dunaway, Michael York und Geraldine Chaplin zu spielen. Doch dann las sie das Drehbuch und fragte sich: Warum habe ich eigentlich so wenige ­Dialoge? Und warum muss ich ständig wie ein Tollpatsch hinfallen?

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die Antwort des Regisseurs: Es gibt keinen Grund. Denk einfach an Buster Keaton, der ist doch auch ständig hingefallen. Welch fühlte sich verletzt, schlief eine Nacht darüber und sagte sich dann: Ich denk lieber an Stan Laurel – und natürlich spiele ich die Rolle. Sie brachte ihr 1974 ihren einzigen Golden Globe ein.

Sie hatte das Aussehen

Raquel Welch machte sich wenig Illusionen darüber, warum sie von durchaus großen Regisseuren (Herbert Ross, James Ivory) und an der Seite berühmter Kollegen (James Stewart, Marcello Mastroianni, Richard Burton) besetzt wurde. Sie hatte das Aussehen, und sie hatte vor allem den Körper. „Ich fühlte mich wie eine auf­geblasene Barbie“, sagte sie schon 1967. Das war ein Jahr, nachdem sie mit einem Film bekannt geworden war, von dem wenig mehr als ein fellbesetzter Bikini in Erinnerung geblieben ist, den natürlich Raquel Welch als steinzeitliche Höhlenfrau trug.

Die „alberne Urwelt-Phantasie“ mit dem Titel „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ brachte den Kritiker der „New York Times“ zumindest beim Anblick der 26 Jahre alten Nachwuchsdarstellerin zum Schwärmen, die zuvor unter anderem als Wetterfee bei einem amerikanischen Fernsehsender und als Bardame gearbeitet hatte: Sie sei „ein wunderbar lebendiges Denkmal für die Frau an sich“.

Fortan war Welch als Sexsymbol und naives Dummchen abgestempelt und wurde auf entsprechende Rollen reduziert. Kein Regisseur wagte es, der 1940 in Chicago geborenen Tochter eines Bolivianers einen ernst zu nehmenden Charakter ohne Hintergedanken anzubieten. Und so tauchte sie nach einer Vielzahl von erfolgreichen Komödien seit den Siebzigerjahren nur noch gelegentlich in Nebenrollen auf, etwa in „Natürlich blond“ (2001) und in „How to Be a Latin Lover“ (2017).

Mehr zum Thema 1/

Das womöglich schönste Kompliment machte ihr Hugh Hefner, der sich jahrelang vergeblich um das „letzte Sexsymbol ihrer Zeit“ bemühte. Welch stamme aus einer Epoche, in der man zur sexysten Frau der Welt werden kann, ohne sich jemals ganz nackt präsentiert zu haben. „Sie weigerte sich einfach, sich komplett auszuziehen.“ Hefner akzeptierte, und Welch ließ sich 1979 nur fast nackt für den „Playboy“ fotografieren. „Die Bilder“, so Hefner, „gaben ihr am Ende recht.“

Am Mittwoch ist Raquel Welch mit 82 Jahren in Los Angeles gestorben.