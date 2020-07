Aktualisiert am

Liegt in Darmstädter Klinik : Rapper Haftbefehl soll sich aus Versehen angeschossen haben

Der Rapper Haftbefehl 2015 auf einer Bühne in Essen Bild: dpa

Der Rapper Haftbefehl wird laut einem Bericht der „Hessenschau“ wegen einer Schussverletzung im Klinikum Darmstadt behandelt. Der 34 Jahre alte gebürtige Offenbacher, der bürgerlich Aykut Anhan heißt, soll sich dem Bericht zufolge nach einem Aufenthalt im Frankfurter Bahnhofsviertel – offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehend – aus Versehen in den Unterschenkel geschossen haben. Die Verletzung sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Weshalb sich der Rapper erst in Darmstadt ins Krankenhaus begeben habe, sei unklar. Im Klinikum werde er weiterhin stationär behandelt.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen veröffentlichten am Freitagmorgen eine gemeinsame Mitteilung, der zufolge am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig geworden sei. Der 34 Jahre alte Mann habe sich gegenüber den verständigten Polizeibeamten äußerst unkooperativ gezeigt.

Die Ermittlungen wie und wo es zu der Verletzung kam, dauerten derzeit an, teilten die Behörden mit. In den Abendstunden sei die Meldeanschrift des Mannes und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht worden. Hierbei seien keine Beweismittel gefunden worden, die zur Klärung des Sachverhalts beigetragen hätten.