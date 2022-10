Rapper Apache 207 im Interview : „Ich bin kein böser Junge”

Hey, sorry für die Ver­spätung. War alles so stressig.“ Ein großer, junger Mann mit langen dunklen Haaren schlendert in weißen Doc Martens, lässiger Adidas-Jogginghose und weißem Tanktop in den Raum. Um den Hals trägt er eine Lamborghini-Goldkette, an den Fingern auffällige Ringe. Seine markante Sonnenbrille setzt er ab, schlürft Kaffee aus einem Pappbecher und duzt einen sofort: „Ich bin Volkan, und wie heißt du?”

Volkan Yaman, bekannter unter dem Namen Apache 207, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. In seiner gerade einmal vier Jahre jungen Karriere haben sich seine Songs so gut verkauft, dass er dafür 27 goldene Schallplatten erhielt, sieben aus Platin und eine diamantene. Mehr als zwei Milliarden Mal wurden seine Songs bislang auf Spotify gestreamt. Kurz nach der Veröffentlichung seines ersten Minialbums (EP) landen gleich vier Songs („Roller“, „Wieso tust Du dir das an?“, „200 km/h“ und „2002 feat. Sido“) in den deutschen Single-Charts.