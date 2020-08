Rania von Jordanien wird 50 : Im Einsatz für die Rechte der Frauen

Es gibt nicht viele Länder mit gleich zwei Königinnen: In Spanien sind es Letizia und Sofía, in den Niederlanden Máxima und Beatrix – und in Jordanien Rania und Nur. Während Máxima ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter pflegt, die offiziell nur noch Prinzessin ist, gilt die Beziehung zwischen Letizia und ihrer Schwiegermutter als mindestens so angespannt wie das Verhältnis von Rania und Nur, der Witwe von König Hussein.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Einer der Gründe soll sein, dass nicht Nurs Sohn Hamsa, sondern Husseins Erstgeborener Abdullah als auch auserkorener Kronprinz 1999 den Thron bestieg. Seither ist die Palästinenserin Rania al Yasin die offizielle Königin von Jordanien, neben Husseins vierter Frau Nur, die ihren Titel behalten durfte.

Jordanien ist zwar nur unwesentlich größer als Österreich. Dennoch genießt der jordanische König als direkter Nachkomme des Propheten Mohammed hohes Ansehen in der muslimischen Welt, und er hat Einfluss. Auch Rania wird international nicht nur wahrgenommen, sie wird für ihren Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen und von Kindern fast überall bewundert und geschätzt.

Strenggläubige Muslime, aber auch Teile der konservativen Beduinenstämme in Jordanien feinden die studierte Finanz- und Verwaltungswissenschaftlerin hingegen wegen ihres Auftretens in der Öffentlichkeit an. Rania, die im klassischen Sinne eine makellose Schönheit ist, trägt keinen Schleier. Regelmäßig bespielt sie die sozialen Medien, auf Instagram hat sie mehr als sechs, auf Twitter mehr als zehn Millionen Follower. Gern zeigt sie über diese Kanäle private Bilder ihrer Familie. König Abdullah II. und seine Frau Rania haben vier Kinder: zwei Söhne, zwei Töchter. Kronprinz Hussein, der älteste Sohn, ist schon 26 Jahre alt, Haschem, der jüngste, ist 15.

Rania, die 1970 in Kuweit geboren wurde und 1991 mit ihrer Familie während des zweiten Golfkriegs nach Jordanien ging, um in dem Königreich Karriere im Finanzsektor zu machen, will Vorurteile gegenüber der arabischen Welt abbauen. Ihr Wahlspruch lautet: „Wir sollten Menschen nicht durch das Prisma unserer eigenen Vorurteile beurteilen.“ An diesem Montag wird die jordanische Königin Rania 50 Jahre alt.